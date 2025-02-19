東京マルイ、ガスブロ「CQBR ブロック1」にBBエアーリボルバー「パイソンPPCカスタム 6インチ」など計5点再販！
【東京マルイ再販情報：2月18日分】
東京マルイは2月18日、5点のエアガンを再販した。
今回再販されたのは、10才以上モデルのBBエアーリボルバー「パイソンPPCカスタム 6インチ ステンレスモデル」に電動ブローバック フルオート「P99 DAO」など。
他にも、18才以上モデルのガスブローバック「グロック17 - 3rdジェネレーション」や電動ガン ハンドガンタイプ「ハイキャパE ガバメントモデル」、ガスブローバック マシンガン「CQBR ブロック1」などが再販された。
「パイソンPPCカスタム 6インチ ステンレスモデル」詳細価格：6,578円 全長：294mm 銃身長：135mm 重量：443g（空のカートリッジをセットした場合） 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：無し（手動） 装弾数：6発
「P99 DAO」詳細価格：5,478円 全長：181mm 弾丸：6mm BB 動力源：単4アルカリ電池4本 装弾数：16発
「グロック17 - 3rdジェネレーション」詳細価格：16,280円 全長：201mm 銃身長：97mm 重量：703g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：25＋1発（1発は本体に装填した場合）
「CQBR ブロック1」詳細価格：65,780円 全長：698mm/780mm（ストック最大伸長時） 銃身長：250mm 重量：3,110g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：35＋1発（1発は本体に装填した場合）
「ハイキャパE ガバメントモデル」詳細価格：21,780円 全長：218mm 銃身長：122mm 重量：807g（空のマガジンとバッテリーを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：7.2Vニッケル水素マイクロ500バッテリー 装弾数：30発
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