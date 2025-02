【「30 MINUTES LABEL」新商品ページ】2月19日 公開

BANDAI SPIRITSは、同社オリジナルプラモデルブランド「30 MINUTES LABEL」新商品ページを2月19日に公開した。

2月18日配信された「第9回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて公開された「30 MINUTES MISSIONS」、「30 MINUTES SISTERS」、「30 MINUTES FANTASY」、「30 MINUTES PREFERENCE」の新商品情報が公開された。

ラインナップには「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」とのコラボ商品「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス」や「アイドルマスター」シリーズとのコラボ商品などがある。

30 MINUTES MISSIONS

30MM 1/144 eEXM-40 イグライト 01

7月 発売予定

価格:1,320円



30MM 1/144 eEXM-40 イグライト 02

9月 発売予定

価格:1,320円

30MM 1/144 オプションパーツセット20(フルアーマーユニット1)

7月 発売予定

価格:1,210円

30MM 1/144 エグザビークル(ブーストブレイブバイクVer.)

8月 発売予定

価格:2,200円

30MM 1/144 オプションパーツセット21(マルチミサイル1)

8月 発売予定

価格:968円

30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス

9月 発売予定

価格:5,280円

30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 06

9月 発売予定

価格:1,650円

30 MINUTES SISTERS/30 MINUTES PREFERENCE

30MS SIS-V00 ライディラ[カラーA]

8月 発売予定

価格:3,300円

30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム2[カラーC]

9月 発売予定

価格:2,420円

30MS 和泉愛依

9月 発売予定

価格:4,180円

30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ!)

7月 発売予定

価格:5,060円



30MS 如月千早 (20th Anniv. YOU AND アイ!)

8月 発売予定

価格:5,060円



30MS 星井美希 (20th Anniv. YOU AND アイ!)

9月 発売予定

価格:5,060円

30MS オプションヘアスタイルパーツVol.12 全4種 ミディアムヘア2[イエロー4]

30MS オプションヘアスタイルパーツVol.12 全4種 ツインテ―ル9[ブラウン5]

30MS オプションヘアスタイルパーツVol.12 全4種 ミディアムヘア6[パープル2]

30MS オプションヘアスタイルパーツVol.12 全4種 ストレートヘア1[ネイビー1]

8月 発売予定

価格:各660円

30MP 喜多郁代

9月 発売予定

価格:4,840円

30 MINUTES FANTASY

30MF リーベルウィザード

7月 発売予定

価格:2,200円



30MF ローザンウィザード

9月 発売予定

価格:2,200円

30MF クラスアップアーマー (リーベルソーサラー)

7月 発売予定

価格:770円



30MF クラスアップアーマー (ローザンソーサラー)

9月 発売予定

価格:770円

30MF クラスアップアーマー (リーベルエンチャンター)

7月 発売予定

価格:770円



30MF クラスアップアーマー (ローザンエンチャンター)

9月 発売予定

価格:770円

30MF アイテムショップ4(クエストオプション)

9月 発売予定

価格:880円

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)BANDAI SPIRITS 2023

(C)はまじあき/芳文社・アニプレックス

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.