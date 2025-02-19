à¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤¹¤ë¤Î⁉á¤ï¤ó¤³»¨»ï¤¬¥«¥ê¥¹¥Þ¥í¥Ã¥«¡¼¤Î°¦¸¤¥á¥í¥á¥í¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡¼¡ª¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬¤¹¤´¤¯½À¤é¤«¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï±Êµ×ÊÝÂ¸¡×
¡¡¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î¡È²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡É½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤¿»¨»ï¡Ö·î´©¤ï¤ó¤³¡×(¥¸¥§¥¤¥í¥Ã¥¯)¤¬¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤¬¤ß¤»¤¿°¦¸¤¥Á¥ï¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥á¥í¥á¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·î´©¤ï¤ó¤³¡×¸ø¼°X¤Ï¡ÖÀ¶½Õ¤µ¤ó¤È°¦¸¤¤Ò¤ë¤Í·¯¤¬Í·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª(¥Á¥ï¥Ã¥¯¥¹¡Ã·î´©¤ï¤ó¤³»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È)¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¹õÌ´¡×¡ÖSADS¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÀ¶½Õ¤¬¡¢°¦¸¤¤Ò¤ë¤Í·¯(¥Á¥ï¥Ã¥¯¥¹)¤òÊú¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÌ¥¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡Ö¤Ò¤ë¤Í·¯¡×¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÀ¶½Õ¤µ¤ó¤È¤Ò¤ë¤Í·¯¤ÎÆÃ½¸¤Ï·î´©¤ï¤ó¤³vol.15¤Ë14¥Ú¡¼¥¸¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç·ÇºÜÃæ(&Î¢É½»æ)À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È»¶Êâ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£
¡¡À¶½Õ¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö·î´©¤ï¤ó¤³¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤Ò¤ë¤Í·¯¡×¤È¤Î»¨»ï¤ÎÎ¢É½»æ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤É½¾ð¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹♡¡×¡Ö·î´©¤ï¤ó¤³¤ÈÀ¶½Õ¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡¼¡×¡ÖÀ¶½Õ¤µ¤ó¹¬¤»¤½¤¦¡Ä♡¡×¡ÖÀ¶½Õ¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¹¤´¤¯½À¤é¤«¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï±Êµ×ÊÝÂ¸¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¤¤ã¤ï¤ï¡×¡Ö¤ï¤ó¤³¤¬ÏÓ¤ÎÃæ¤Ç°Â¿´¤·¤¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¶Ã´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£