ÅÁÀâ¤Î¥°¥ë¡¼¥×àºÇÇ¯¾¯12ºÐá¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é29Ç¯¡Ä²ÎÉ±¤Î¥¥ì¥Ã¥¥ì¥À¥ó¥¹¤Ë¡Öº£¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤ÈÂçÀä»¿
¡¡SPEED¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤ÎÅçÂÞ´²»Ò¡Ê40¡Ë=²Æì¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£16Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖDancing hiro?¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ØDancing hiro?¡Ù¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ëËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¤¿¤Á¤òº£¤³¤¦¤·¤Æ°ì½ï¤Ë²Î¤¤ÍÙ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÐÍè»ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤¹¤°¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¡¢¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¼ã¡¹¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¿ô¡¹¤ò¼Ì¿¿¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤ÆºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´²¤Á¤ã¤ó¡£Èþ¤·¤¤²ÎÀ¼¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖhiroºÇ¹â¡ª¤â¤Ã¤È¥é¥¤¥Ö¤ÇÍÙ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤Ï¤¡ºÇ¹â¤¹¤®ÀÄ½Õ»þÂå¡ª¡×¡Öº£¤â¤¹¤´¤¯µ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤Ò¤í¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¼Ì¿¿¤¹¤®¤ë¡£ËÜÅö¤ËËâË¡¤Î³Ú¶Ê¤¿¤Á¡ªÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥Ò¥í¤Á¤ã¤ó¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Í¡ª²Î¤¤Â³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅçÂÞ¤Ï1996Ç¯¡¢¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿SPEED¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆºÇÇ¯¾¯¤Î12ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¼Â¼Á³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«¿È¤Ï ¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥Ö¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£