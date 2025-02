好きな人が自分に好意を持っていることがわかった瞬間になぜか嫌悪感を抱いたり、あるいは好きな人のちょっとした行動に違和感や嫌悪感を覚えて相手のことが嫌いになったりする現象を、グリム童話の「かえるの王さま」に例えて俗に「蛙化現象(かえるかげんしょう)」と呼びます。英語圏では「The ick」として知られるこの現象をアズサ・パシフィック大学の研究者が調査したところ、蛙化現象が発生する原因や、蛙化現象のきっかけとなりやすい行動、蛙化現象に対する男女の感じかたの違いなどが明らかになりました。

The ick: Disgust sensitivity, narcissism, and perfectionism in mate choice thresholds - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886925000480アズサ・パシフィック大学のブライアン・コリソン氏らいわく、蛙化現象はとてもささいなきっかけで起こり、例えば手のつなぎ方がぎこちなかったり、パートナーが自分の肩に頭を置いたり、本のページをめくるときに指をなめたりするなどの行動がきっかけとなりやすい可能性があるそうです。コリソン氏らがTikTokにある86本の動画を分析し、人々が何をきっかけに蛙化現象を経験したのかについて調査したところ、男女の間で蛙化現象のきっかけとなる行動がやや異なることがわかりました。動画で語られたきっかけの一覧は以下の通りです。女性男性例頻度例頻度私の肩に頭をのせてくるなど過度に女性的な行動44回(40%)占星術に夢中になるなどパートナーが過度に流行に敏感14回(29%)ナイトクラブで楽曲検索アプリの「Shazam」を使うなど人前で恥をかくこと31回(28%)いわゆる「女子旅(Girls tripping)」等、人前で恥をかくこと10回(21%)私が何かをするたびに「ワオ、俺抜きで?」と言ってくるなどムカつく発言24回(22%)奇妙なスラングを使用するなど相手の発言10回(21%)ジョーツ(デニムのショートパンツ)を履くなどの不格好さ15回(14%)彼女の足が床に届いていないなどの見た目の悪さ7回(15%)大声で他の女の子を黙らせるなどミソジニー的行動15回(14%)ゴミ箱にガムを吐き捨てるなど過度に男性的な行動6回(13%)足音10回(9%)Instagramの写真のキャプションがくどいなどSNSでの行動5回(10%)Instagramに投票(アンケート)を投稿するなどSNSでの行動9回(8%)知り合ったばかりの女の子を「親友」として話す5回(10%)前かがみになったときにお尻の割れ目が見えたなど見た目の悪さ7回(6%)化粧に凝りすぎ4回(8%)トレンドを意識しすぎで必死に周囲に合わせようとしている5回(5%)蛙化現象が発生するのは、交際相手を選択して相手と長期的に付き合う上で、相手のことをいかに許容できるかを判断し、今後の生活に悪影響をもたらす潜在的なリスクを排除しているためだと考えられます。具体的に何がきっかけで、なぜささいなことで蛙化現象が起こるのかを調べるため、コリソン氏らは164人の参加者を募集してアンケート調査を実施しました。先行研究では、人は一般的に利益よりも損失に敏感であるため、同じような行動でも損失と感じた場合はより強く反応することがわかっています。また、相性の悪いパートナーを受け入れることは自身の資源を消耗し、繁殖の成功確率を低下させ、長期的な関係に悪影響を及ぼしますが、相性の良いパートナーを拒絶することは長期的な付き合いを逃すことになるものの直接的なリスクは少ないということも判明しています。こうした研究から、人はコストのかかる選択を最小限に抑えたいという欲求が強く、そのような欲求が蛙化現象を引き起こしているという仮説が導かれます。コリソン氏らは、嫌悪感に対する感受性が高い人ほどささいなきっかけで蛙化現象を引き起こしやすいのではという仮説を立て、このような感受性には個人差があるのではないかと推測しました。例えば、膨れ上がった自己肯定感を持つナルシシストは、自分が掲げる理想をパートナーにも求めることがあります。このようなナルシシストはパートナーが理想とはかけ離れているという点に特に敏感になり、ささいなことであっても受け入れられないと感じる可能性があります。他者に完璧な行動を求める完璧主義の人も同様です。このような人は厳格かつ理想的な基準でパートナーを評価してしまい、期待を下回る行動に対して強い嫌悪反応を起こし、蛙化現象を経験しやすくなります。アンケート調査の結果では、単に嫌悪感への感受性が高い人、ナルシシズム的傾向がある人、完璧主義の傾向がある人は、いずれも蛙化現象を経験する可能性とは正の相関がありましたが、その頻度とは相関がなかったことが判明しました。これはつまり、パートナーのあらゆる行動が気になって頻繁に蛙化現象を経験するわけではないものの、特定の行動に対しては他人より敏感になりやすいということを意味します。例えば、女性の完璧主義者とナルシシストは、ズボン越しにお尻の割れ目が見えたりナイトクラブで楽曲検索をしたりする「外見」「人前で恥をかくこと」の両方に敏感でした。男性では、奇妙なスラングを使ったり過度に流行に敏感だったりする行動と相関していました。なお、アンケート調査では不備があった参加者を除く125人分のデータが集められており、このうち約64%が「デート中に蛙化現象を経験した」と回答したことがわかっています。ただしその頻度にはばらつきがあり、46%が「蛙化現象を経験することはほとんどない」、44%が「たまにしかない」と回答しています。蛙化現象を経験すると今後の交際に影響を与える可能性があります。蛙化現象を経験した人のうち42%は「後日交際をやめる」と答えており、26%は「すぐにやめる」と答えました。ただ、32%は蛙化現象を経験してもなお交際を続けることを選択しました。男女間でも違いがあり、そもそも「The ick」という言葉を知っている男性が39%に過ぎなかったのに対し、女性は63%が言葉を知っていました。過去の蛙化現象の経験割合も異なり、女性の75%が経験したと答えたのに対し、男性では57%でした。これらの結果から、コリソン氏らは「嫌悪感は人が進化した結果得られた回避機能であり、もともとは病原体への暴露から身を守っていましたが、後に交尾相手の選択や社会的行動を制御するまでに拡大しました。恋愛の文脈では、嫌悪感受性の高い人が厳格な交際相手の選択基準を課す傾向があり、実質的な関係性よりも即時的な反応に基づいて相手を選別する可能性があることを示しています。ただし、蛙化現象が長期的な恋愛に不利なのか有利なのかはわかっていません。蛙化現象が恋愛の失敗を招くのか、あるいは貧弱なパートナーを見分けて自身に最適なパートナーを選ぶのに役立つのかを調べるため、人間関係の安定性、満足度、繁殖の成功と関連しているかどうかを調べる必要があります」と述べました。