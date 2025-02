人気海外ドラマの10年ぶりの続編となるリブート版 『iCarly(iカーリー)』 シーズン1〜3が、Paramount+にて今春より独占配信されることが決まり、予告編が解禁となった。本作では、人気海外ドラマシリーズ『iCarly(iカーリー)』の10年後を舞台に、オリジナルキャストのミランダ・コスグローブ、ジェリー・トレイナー、ネイサン・クレスらが続投する。オリジナル版の『iCarly(iカーリー)』は、世界120以上の国と地域で放送され、「ニコロデオン キッズ・チョイス・アワード」でテレビ番組賞を3年連続受賞した大ヒット海外ドラマ。日本でも、2010年にNHK Eテレで全シーズン放送後、間髪を入れずにアンコール放送が行われるほどの絶大な人気を誇った。

物語の舞台は米シアトル。主人公のカーリーは、ひょんなことから親友のサムと一緒に自らが出演するインターネット番組『iCarly』を立ち上げる。番組のルールは「おもしろければなんでもオッケー!」。またたく間にアクセスが急増して人気番組となり、カーリーとサムは一躍大人気インターネット・アイドルに…。まさに“YouTuberの先駆け”のような存在で世界中のティーンの心をわしづかみにしたカーリーをはじめ、破天荒で自由奔放な親友のサムや、マンションの向かいの部屋に住むハイテク機器オタクのフレディ、大のナルシストで変わり者の兄スペンサーなど個性的なキャラクターたちが、挑戦しては失敗したり、恋に悩んだり、友情を育みながら成長していく姿が、面白おかしく、ときにエモーショナルに描かれた。そんなオリジナル版の放送終了から10年ぶりの続編となるリブート版では、アリ・シャウテンとジェイ・コーゲンが共同ショーランナーと製作総指揮を務め、大人になったカーリー(ミランダ・コスグローブ)、フレディ(ネイサン・クレス)、スペンサー(ジェリー・トレイナー)が再びシアトルのマンションに集結。20代という人生の大きな転換期を迎え仕事・恋愛・家族関係など様々な問題に直面しながらも、あの頃と変わらないハチャメチャなドタバタ劇を繰り広げる。元カレを見返すために自身の大人気インターネット番組『iCarly』を復活させる決心をしたカーリーは、シアトルを離れ旅に出ている親友のサムなしで単独MCを務めることに。結婚と離婚を経験したフレディは、SNSに詳しくて生意気な継娘ミリセントと共に番組制作に携わる。売れない芸術家だった兄のスペンサーはいつの間にか超リッチな大富豪に?しかし風変わりだけど妹思いな人柄は昔のままで、番組を手伝ってくれることに。さらにカーリーのルームメートのハーパーも加わり、“元祖インフルエンサー”カーリーが待望の復活を遂げる。予告編では、オリジナル版の『iCarly(iカーリー)』から思い出深い映像の数々が映し出されると、シーンが変わり舞台は10年後の現代に。フレディがスマホで撮影し、カーリーが「新アイ・カーリーよ!」と復活を宣言すると、懐かしのテーマソング「Leave It All To Me」に乗せて、カーリーたちがお酒を飲んだりデートをしたりする少し大人になった様子や、バカバカしい動画を撮ったり変なダンスを踊ったりと昔と変わらないハチャメチャな姿などが映し出される。インターネットを駆使して活動するインフルエンサーという存在が当たり前になった現代に、“元祖インフルエンサー”カーリーたちはどんな活躍を見せてくれるのか。リブート版「iCarly(iカーリー)」は、Paramount+にて今春独占配信開始。