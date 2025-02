回転寿司チェーンの「くら寿司」が「ひな祭り」にぴったりな、手軽に楽しめる2つのちらし寿司がラインナップ。

さらに、店舗限定「天然ふぐ出汁うどん」の販売や、本ズワイガニがお得に楽しめる「極上かに」フェアもスタートします!

くら寿司『ちらし寿司/「極上かに」フェア』

期間:2025年2月21日(金)〜期間限定

※店舗により価格は異なります

※予定数量に達し次第、販売終了

回転寿司チェーンの「くら寿司」が、ひな祭りにぴったりのメニュー「【ひな祭り】海鮮ぷちらし寿司」を期間限定で販売。

また、2025年3月1日からの3日間は、お持ち帰り限定で「彩り華ちらし」も販売されます☆

さらに、「本ズワイガニ(一貫)」を特別価格の130円が提供され、人気食材のカニを存分に楽しめる「極上かに」フェアも開催。

同日より、店舗限定で新商品「天然ふぐ出汁うどん」も販売されます。

ひな祭りのお祝いに相応しいメニューが揃う、特別な日のご馳走を楽しめるラインナップになっています☆

【ひな祭り】海鮮ぷちらし寿司

販売期間:2025年2月21日(金)〜3月6日(木)

価格:280円

※お持ち帰り不可

ひな祭りのごちそうの定番である「ちらし寿司」は豪華なものが多く、一人ではなかなか手が出にくいメニュー。

「【ひな祭り】海鮮ぷちらし寿司」は、ちらし寿司を手軽に楽しめるよう、あえてミニサイズで用意されます。

マグロやサーモン、甘エビ、イクラを贅沢に使用した満足感のある一皿です。

彩り華ちらし

価格:850円

予約受付期間:受付中〜2025年3月3日(月)まで

受け渡し期間:2025年3月1日(土)〜3日(月)

※お持ち帰り限定

3月1日から3日までの3日間、お持ち帰り限定で販売される「彩り華ちらし」

マグロにサーモン、玉子、イクラなど人気食材をふんだんに使用した、寿司屋ならではの本格的なちらし寿司を家庭でも楽しめます!

約100店舗限定:天然ふぐ出汁うどん

販売期間:2025年2月21日(金)〜無くなり次第終了

価格:530円

持帰り:不可

くら寿司の新たな目玉メニューとして「天然ふぐ出汁うどん」が、約100店舗限定で登場。

毎日店舗で手作りしている、こだわりの天然出汁にフグからとった出汁をプラスしています。

下関で約100年続く、老舗の水産会社より仕入れた国産天然フグをトッピングし、風味豊かな出汁の香りとフグの旨みが相性抜群の贅沢な一品です☆

「極上かに」フェア

「極上かに」フェアでは、冬のごちそうでもあるカニを使ったメニューが多数登場。

くら寿司で取り扱っている本ズワイガニや丸ズワイガニは、水揚げ後すぐに茹でるなど、旨みを逃がさない特別な加工方法が採用されています。

本ズワイガニ(一貫)

販売期間:2025年2月21日(金)〜2月23日(日)

価格:130円

※数量限定

“カニの王様”といわれる本ズワイガニを使った「本ズワイガニ(一貫)」は、3日間限定で特別価格の130円で販売。

噛むほどにあふれ出る、カニの旨みを堪能できる一品です!

特大生ズワイガニ(一貫)

販売期間:2025年2月21日(金)〜3月2日(日)

価格:350円

※お持ち帰り不可・数量限定

「特大生ズワイガニ(一貫)」は、特大サイズのズワイガニを厳選。

カニの足をまるごと一本使用した贅沢な一皿は徹底した鮮度管理により、生ならではのねっとりとした食感と、カニの旨み・甘みを楽しめます。

本ズワイガニ三種盛り

販売期間:2025年2月21日(金)〜3月2日(日)

価格:390円

内容:本ズワイガニ棒肉・本ズワイガニ爪下・本ズワイガニかに身

※お持ち帰り不可・数量限定

一皿で食べ比べできる「本ズワイガニ三種盛り」は、カニ好きにはたまらない、嬉しいメニュー。

濃厚な旨みを味わえる本ズワイガニの棒肉と繊細な甘みの爪下、ふわふわ食感のかに身の3種を食べ比べできます!

丸ズワイガニ二種盛り

販売期間:2025年2月21日(金)〜3月2日(日)

価格:350円

内容:丸ズワイガニ棒肉・丸ズワイガニ爪下

※お持ち帰り不可・数量限定

噛むほどにあふれ出る旨みと豊かな風味を堪能できる「丸ズワイガニ二種盛り」

丸ズワイガニの棒肉と爪下がセットになった、盛り合せメニューです☆

ひな祭りにぴったりのちらし寿司に店舗限定の「天然ふぐ出汁うどん」、ズワイガニをお得に楽しめるフェアも同日開催。

くら寿司の「ちらし寿司/「極上かに」フェア」は、2025年2月21日より販売です!

