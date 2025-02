上白石萌歌演じるEIKOが1年半ぶりに帰ってくる！『パリピ孔明 THE MOVIE』映画化で新曲発売決定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■EIKOの新曲「Count on me」は、Saucy Dog石原慎也による書き下ろし!「英子の気持ちを第一に考えました」

2023年放送され多くの話題を作った音楽ドラマ『パリピ孔明』がこのたび『パリピ孔明 THE MOVIE』として映画化が決定。

それに伴い、上白石萌歌演じる“EIKO”が1年半ぶりに帰ってくる。

前作「DREAMER」も非常に多くの反応があった中で今作の新曲「Count on me」は3人組ロックバンドSaucy Dog(サウシードッグ)の石原慎也(Vo)が作詞・作曲を手掛けた。楽曲に込めた想いについて、石原は 「どんどん前に進んでいこう、音楽自体とともに歩んでいこうという感じを表現しつつ、英子の気持ちを第一に考えました」とコメント。

他にも数曲の歌唱が映画本編には収録されており、それらの楽曲に加えたEIKOの真骨頂が詰まったアルバムが4月23日に発売となる。

併せて、この音楽映画『パリピ孔明 THE MOVIE』で歌唱される様々な楽曲、ディーン・フジオカ演じる劉備が中国語で歌う映画のオープニング楽曲や、ドラマに引き続き菅原小春演じるミア西表の新曲「New Zone」、クラシック界で大注目の天才ピアニスト亀井聖矢による「I’m still alive today」のPiano Instrumental ver.をはじめとした超豪華楽曲を『「パリピ孔明 THE MOVIE」Original Music Collection』として詰め込み「Count on me」と同時発売することも決定。パリピ孔明の世界観でしか成立し得ない多数の楽曲を聴くことができる作品となる。

リリース情報

2025.04.23 ON SALE

EIKO

SINGLE「Count on me」

2025.04.23 ON SALE

EIKO

ALBUM『パリピ孔明 THE MOVIE」Original Music Collection』

