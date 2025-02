東京ディズニーリゾートにある「ディズニーアンバサダーホテル」

アールデコとディズニーの魔法が溶け合う客室で、「ミッキーマウス」たちディズニーキャラクターをテーマにしたホテルステイを楽しめます。

今回は、そんな「ディズニーアンバサダーホテル」内のロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される、「デイジーダック」をモチーフにした「ハイピリオン・ケーキセットシリーズ」を紹介します。

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ハイピリオン・ケーキセットシリーズ」

© Disney

価格:2,500円

販売期間:2025年4月8日〜2025年6月30日

提供時間帯:カフェ&カクテル

アーモンド風味のホワイトチョコレートムースとバイオレットゼリーコーヒー または 紅茶

※1日の提供数に限りがあります

2025年4月8日より提供される「ハイピリオン・ケーキセットシリーズ」

「アーモンド風味のホワイトチョコレートムースとバイオレットゼリー」とコーヒーまたは紅茶がいただけるセットです!

「デイジーダック」がモチーフになったケーキで、甘いホワイトチョコレートムースに、爽やかなバイオレットゼリーの組み合わせが絶妙◎

そして「デイジーダック」らしい紫色や黄色のカラーが鮮やかでインパクトたっぷりです。

お花やリボンなどのデコレーションもとってもおしゃれ☆

ムースやゼリー、様々な食感が楽しめるのも魅力のひとつ。

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ハイピリオン・ケーキセットシリーズ」の紹介でした☆

美しいバラのデコレーションケーキ!ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ハイピリオン・ロイヤルローズ」 美しいバラのデコレーションケーキ!ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ハイピリオン・ロイヤルローズ」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post おしゃれなデイジーダックモチーフ!ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ハイピリオン・ケーキセットシリーズ」 appeared first on Dtimes.