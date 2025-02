東京ディズニーリゾートにある「ディズニーアンバサダーホテル」

アールデコとディズニーの魔法が溶け合う客室で、「ミッキーマウス」たちディズニーキャラクターをテーマにしたホテルステイを楽しめます。

今回は、そんな「ディズニーアンバサダーホテル」のロビーに隣接するラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される「ハイピリオン・ロイヤルローズ」を紹介します。

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ハイピリオン・ロイヤルローズ」

© Disney

価格:4,800円

販売期間:2025年4月8日〜

提供時間帯:カフェ&カクテル

<〜2025年5月31日(土)>

苺のショートケーキコーヒー または 紅茶

※6月1日(日)以降、フルーツの内容を変更して提供

※詳細は決まり次第ホームページにてお知らせ

※1日の提供数に限りがあります

エレガントなバラのデコレーションが目をひく「ハイピリオン・ロイヤルローズ」

中に苺が入った真っ白なケーキと、コーヒーまたは紅茶がいただけるセットです。

円柱型の華やかなケーキは、お祝いにもぴったり☆

そして、バラのデコレーションと一緒にさりげなくミッキーシェイプのデコレーションも施されています。

真っ白で特別感たっぷりなケーキセット。

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ハイピリオン・ロイヤルローズ」の紹介でした☆

