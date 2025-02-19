ÄÍÃÏÉð²í¤Ë¡È¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¡ÉÀìÌç²È¡Ö¿À¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¤ÎÄÍÃÏÉð²í¡Ê53ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¡Ö¿À¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¾Þ»¿¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¦¸þ°æ·Å¤¬ÅßµÙ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡¦ÄÍÃÏÉð²í¤¬ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£NHK¤Î¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖLIFE¡ª¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸Ç¯Îð¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢²ÐÍËÆü¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥³¥³¥ê¥³¡¦ÅÄÃæÄ¾¼ù¤È¶¦¤Ë¡Ö¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë³èÀ²½¶¨²ñ¡×ÂåÉ½¤Î¶â»ÒÀµÃË»á¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¶â»Ò»á¤ÏÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»ÔÌ±¸¢¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÍÃÏ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿À¤Ç¤¹¤è¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤Ç¸À¤¦¤ÈÄÍÃÏ¤µ¤Þ¤µ¤Þ¤Ç¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀµ¤·¤¤±þ±ç¤Î»ÅÊý¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÄÍÃÏ¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦É÷¤Ë±þ±ç¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤È¤«¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Ç®¤ÎÆþ¤ìÊý¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤È¤«¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¡£ËÜÅö¤Ë¸µÁÄ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏÀâ¡£ÄÍÃÏ¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÉáÄÌ¤Ë±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¦¸þ°æ·Å¤¬ÅßµÙ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡¦ÄÍÃÏÉð²í¤¬ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£NHK¤Î¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖLIFE¡ª¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸Ç¯Îð¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢²ÐÍËÆü¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥³¥³¥ê¥³¡¦ÅÄÃæÄ¾¼ù¤È¶¦¤Ë¡Ö¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë³èÀ²½¶¨²ñ¡×ÂåÉ½¤Î¶â»ÒÀµÃË»á¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£