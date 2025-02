【週刊少年サンデー 2025年12号】2月19日 発売価格:360円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年12号」を本日2月19日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙には、アニメ「ポケットモンスター」のエンディングテーマ「ピッカーン!」を歌う櫻坂46の森田ひかるさんがピカチュウとともに登場。ポケモンとコラボレーションした巻頭グラビアも飾っている。

巻頭カラーにはコノシマルカ氏の「写らナイんです」、センターカラーには「みずぽろ」(原作:一色美穂氏/作画:水口尚樹氏)がそれぞれ登場。本誌では、みつたに氏の「魔物の国」などが掲載される。

