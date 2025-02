ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ふんわりシルエットとやさしい着心地が魅力的な、ディズニーデザイン「ダブルガーゼのフレアパジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ダブルガーゼのフレアパジャマ」ティンカー・ベル

© Disney

価格:5,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

生地:綿100%(ダブルガーゼ)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのパジャマ。

淡い水色が基調で、フレアやふんわりとしたシルエットがかわいい!

中央半開ボタン留めで左胸にはポケットも付いています。

© Disney

左胸のポケットにはお花の刺繍が施されています。

お花は、イギリスの春を彩るブルーベルの花でとっても素敵☆

© Disney

トップスの裾には「ティンカー・ベル」のシルエットも。

「ティンカー・ベル」はシルエットで表現され、ピクシーダストを放ちながら飛んでいます。

© Disney

袖口は後ろ側がゴム仕様になっているのでたくし上げやすく、水を使う時に便利◎

© Disney

パンツのウエストは2本ゴム仕様で、ゴム取替口も。

お腹に食い込みにくく締めつけません。

© Disney

パンツの後ろにも右側にポケットが1つ。

© Disney

<素材アップ>

トップスもパンツも軽くて柔らかなWガーゼ素材を使用しています。

着心地が良く、リラックスタイムにぴったり。

「ティンカー・ベル」のシルエットがかわいいアクセントに!

ふんわりシルエットとやさしい着心地が魅力的な、ディズニーデザイン「ダブルガーゼのフレアパジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

