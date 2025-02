ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年2月から全国のゲームセンターなどにて順次展開される「ミニオン」グッズを紹介します!

セガプライズ「ミニオン」グッズ

投入時期:2025年2月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年2月も、セガプライズからかわいい「ミニオン」たちのグッズが続々登場!

パンダの帽子を被ったマスコットやモコモコ生地が特徴のぬいぐるみなど全3種類がラインナップされます。

ミニオン マスコット アニマルシリーズ パンダVer.

投入時期:2025年2月14日より順次

サイズ:全長約8×8×10cm

種類:全3種(グレー、ピンク、グリーン)

パンダの帽子がかわいらしい「ミニオン」のマスコット。

腕にマジックテープが付いているので、バッグなどに取り付けられる仕様です。

グレー、ピンク、グリーンの3種が展開されます。

ミニオン ぬいぐるみ 〜もこもこVer.〜

投入時期:2025年2月21日より順次

サイズ:全長約10×10×15cm

種類:全3種(ボブ、ティム、フラッフィ)

「ボブ」「ティム」「フラッフィ」をデザインした、モコモコの生地が特徴のぬいぐるみ。

「ボブ」の衣装や「フラッフィ」のたてがみにも肌触りの良い素材が使われるなど、細部にまでこだわりが光ります。

並べて飾りたくなる、手のひらサイズのプライズです。

ミニオン LLぬいぐるみ“ティム” 〜もこもこVer.〜

投入時期:2025年2月21日より順次

サイズ:全長約25×25×37cm

種類:全1種(ティム)

全長約37センチで仕上げられた、大きな「ティム」のぬいぐるみ。

モコモコの生地が使用された「ティム」のぬいぐるみは、存在感も抜群。

部屋でのリラックスタイムにもピッタリなプライズです。

モコモコな生地が愛らしい「ボブ」や「ティム」のぬいぐるみなど全3種がラインナップ。

2025年2月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ「ミニオン」グッズの紹介でした☆

