¥«¥Ö¥¹º£±Ê¤¬³«ËëÅê¼ê·èÄê¤Ç»³ËÜ¤È»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜ¿ÍÅê¼êÀèÈ¯ÂÐ·è¡¡ÂçÃ«¤Ïºòµ¨£µÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ï£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¡¢£³·î£±£¸Æü¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î£²£°£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÀï¤ÎÀèÈ¯¤Ëº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÎÀèÈ¯¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³«ËëÀï¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÅê¼ê¤Ë¤è¤ëÀèÈ¯ÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡º£±Ê¤Ï£Í£Ì£Â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¡¢£±£µ¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¹£±¡¢£±£·£´Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¿·¿Í²¦¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿º¸ÏÓ¤¬¡¢ºòµ¨£µÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤ÎÁ°¤ËºÆ¤ÓÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¡£
¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Î´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³«Ëë¤Ë¸þ¤±·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿º£±Ê¤¬³®ÀûÅÐÈÄ¤Ç¤É¤ó¤Ê²÷Åê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£