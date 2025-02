KREVAが、最新アルバム『Project K』をリリースした。ソロ活動20周年イヤーを華々しく飾る一作であり、粒揃いの楽曲群を収めたアルバムだ。「20周年とか10枚目のフルアルバムということは一度も考えなかったです。短いアルバムにしようという意識もなかった。1曲入魂という感じで1曲ずつ一生懸命作って、それを並べたらトータル30分くらいのアルバムだった。」と最新アルバム『Project K』についてKREVA本人が語るとおり、収録された全11曲全てが粒立って濃密な味わいを感じさせるアルバム作品に仕上がっている。

リリース情報





初回限定盤 初回限定盤



通常盤 通常盤

『Project K』2025年2月19日(水)リリース初回限定盤VIZL-2409 [CD+DVD]4,908円+税https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2409.html通常盤VICL-66037 [CD]2,908円+税【最新アルバム『Project K』リンクファイヤURL】https://jvcmusic.lnk.to/ProjectK【CD・収録内容】1. No Limit (1/24先行配信SG)2. ⼝から今、⼼。 (Track Produced by BACHLOGIC)3. TradeMark (ストリートダンスイベント「Shibuya StreetDance Week 2023」テーマソング)4. IWAOU5. ラッセーラ6. Project K Interlude7. Knock8. Forever Student9. Expert(「BYD」 SUV「ATTO 3」TV-CM ソング)10. 次会う時11. New Phase【初回限定版DVD・収録内容】・KREVA in Billboard Live Tour 2024 6/18 (Tue) 2nd StageExpert/TradeMark (Jazz Ver.)・Music Video & MakingExpert (Music Video)/Forever Student (Music Video)/No Limit (Music Video)/Expert (Making)Forever Student (Making)/No Limit (Making)