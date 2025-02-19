ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】東名清水ＪＣＴ～新東名新清水ＪＣＴ間 連絡路･下… 【交通情報】東名清水ＪＣＴ～新東名新清水ＪＣＴ間 連絡路･下り 車両火災のため通行止め（19日･午前9時現在） 【交通情報】東名清水ＪＣＴ～新東名新清水ＪＣＴ間 連絡路･下り 車両火災のため通行止め（19日･午前9時現在） 2025年2月19日 9時14分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【交通情報】東名清水ＪＣＴ～新東名新清水ＪＣＴ間 の連絡路下り は、19日午前7時前に発生した車両火災のため、通行止めとなっています。（19日･午前9時現在） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【天竜区４棟火事】早朝自宅に放火した疑い…警察は佐久間町の５４歳無職男を逮捕し動機など調べる(浜松市) 【県道陥没】４日前のパトロールで異常みつからず…穴の調査で内部に表面より大きい空洞も（静岡･富士宮市） 静岡・沼津市で火事 複数の事業所が入る建物を全焼 関連情報（BiZ PAGE＋） 神奈川, 住宅, 金属加工, 東京, 仏壇, 工場, 配線, 介護, 海, 神事