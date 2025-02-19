Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

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【交通情報】東名清水ＪＣＴ～新東名新清水ＪＣＴ間 の連絡路下り は、19日午前7時前に発生した車両火災のため、通行止めとなっています。（19日･午前9時現在）