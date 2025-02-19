１８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７１．８５ドル（＋１．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９４９．０ドル（＋４８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３３１．７セント（＋５１．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０４．７５セント（＋４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝５０２．００セント（＋５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３８．５０セント（＋２．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３１５．５３（＋３．４５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７１．８５ドル（＋１．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９４９．０ドル（＋４８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３３１．７セント（＋５１．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０４．７５セント（＋４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝５０２．００セント（＋５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３８．５０セント（＋２．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３１５．５３（＋３．４５）
出所：MINKABU PRESS