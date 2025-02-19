・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７１．８５ドル（＋１．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９４９．０ドル（＋４８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３３１．７セント（＋５１．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６０４．７５セント（＋４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝５０２．００セント（＋５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０３８．５０セント（＋２．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３１５．５３（＋３．４５）

出所：MINKABU PRESS