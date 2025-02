(C)AbemaTV, Inc. (C)AbemaTV, Inc.

ALIの新曲「LOVE IS KILLING ME feat. eill」が、本日2月19日に配信リリースされた。「LOVE IS KILLING ME feat. eill」は、2月19日夜10時より放送開始となるABEMAオリジナル新作恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』の主題歌。モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男&モテ女を決定する恋愛リアリティーショーだ。

リリース情報



「LOVE IS KILLING ME feat. eill」

配信リンク:https://lnk.to/LOVEISKILLINGME

『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』番組概要



番組トップページ:https://abema.tv/video/title/90-2021

ティザー映像:https://abema.tv/video/episode/90-2021_s1_p550

先行映像:https://abema.tv/video/episode/90-2021_s1_p500

本予告映像:https://www.youtube.com/watch?v=66vjwiW_1Sk



第1話

放送日時:2025年2月19日(水)夜10時〜

放送チャンネル:ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL:https://abema.tv/channels/abema-special/slots/FBnmVq8uKps2LF



【番組公式SNS】

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@lovepowerkingdom



【ラブパワーキングダム予想投票サイト】

サイトURL:https://lovepowerkingdom.com/



【スタジオMC】

せいや(霜降り明星)

YOU

岩田剛典(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)

谷まりあ



【参加メンバー】※50音順

男性参加者:あさや、あり、いっせい、けいいち、けいし、ひろき、ひろやす、ゆうじ

女性参加者:アオイ、あかね、あやか、せいな、みさき、みほ、める、レイカ

ライブ情報

<"CASANOVA POSSE" JAPAN TOUR 2025>

・2025年4月4日(金) THE BOTTOM LINE(愛知)

open 18:15 / start 19:00

・2025年4月5日(土)味園ユニバース(大阪)

open 17:15 / start 18:00

・2025年4月10日(木) PENNY LANE24(北海道)

open 18:15 / start 19:00

・2025年4月11日(金) 仙台MACANA(宮城)

open 18:30 / start 19:00

・2025年4月20日(日) DRUM Be-1(福岡)

open 17:30 / start 18:00

・2025年4月24日(木) Zepp Shinjuku (TOKYO)(東京)

open 18:00 / start 19:00



▼チケット

・スタンディング \5,500 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

・U-23 スタンディング \2,900 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

各プレイガイド先行受付中

チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/ali2025/

ローソンチケットhttps://l-tike.com/ali2025/

イープラスhttps://eplus.jp/ali2025/

ALIとeillの初タッグとなった本曲は、番組の舞台であるトルコの風を感じるディスコチューン。ALIのボーカルLEOとeillの歌が交じり合い、一筋縄ではいかない男女の恋の駆け引きにぴったりな一曲となっている。ALIは4月4日から全国ツアー<"CASANOVA POSSE" JAPAN TOUR 2025>を開催。さらに、5月からは日本を飛び出しアジアツアーを開催することも決定している。◆ ◆ ◆▼LEO(ALI)コメントどうしても抱きたい。モテたい。誰か選べないほどちやほやされたい。好きで好きで仕方ない異性がいる。駄目と分かってても止められない。自分が自分じゃいられない。あらゆる場所や、物事にその人を見出してしまう。太古から現代、そして、いくら世の中が禁じようとも止められない衝動!!!!!!!!!一回の人生、すべてをかけて愛した想いがあれば人生消え失せても充分だろそんな混沌とした気持ちに飛び込んで主題歌のLOVE IS KILLING MEを作りました。愛と様々な欲望の爆発を毎週番組で見届けるの楽しみにしてます!!▼eillコメント今回 ALIさんに“ LOVE IS KILLING ME” featとして呼んでいただき、楽しみながら楽曲を一緒に作らせていただきました。LEOさんの弾き語りのデモからストリングスが効いたディスコチューンとして生まれ変わった時、恋のバトルの幕開け感が増してこの曲が番組を彩るのが想像でき、ワクワクしました!是非、LOVE IS KILLING MEを番組と共に楽しんでください〜!!◆ ◆ ◆