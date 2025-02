トリマーの腰への負担を軽減！アロン化成「リラバスボード」

アロン化成は、「リラバスボード」を2025年2月10日より販売中です。

アロン化成「リラバスボード」

製品サイズ(cm) : 幅71×奥行36〜55×高さ20〜50cm(天板高さ15〜27cm)

製品重量(kg) : 約5.2kg

メーカー希望小売価格: 52,800円(税別)

材質 :(天板・フラップ)ポリエチレン

(脚本体・ヒンジ部・キャップ)ポリプロピレン

(リンクプレート)ステンレス

(脚パイプ)アルミニウム

(脚ゴム)合成ゴム

アロン化成は、「リラバスボード」を2025年2月10日より販売中。

「リラバスボード」をワンちゃんやドッグバスの大きさに合わせて調節することで、楽な姿勢でシャンプー作業が可能になり、トリマーの腰への負担を軽減します。

側面図(天板高さ最小)

斜視図

側面図(天板高さ最大)

■リラバスボードの特長

1. シャンプー時に腰をかがめずに作業できるので、腰に負担がかかりにくい

未使用時イメージ

利用イメージ2

ワンちゃんやバスボードの大きさに合わせて、天板の高さを15〜27cm(21段階)まで細かく調節ができます。

2. ドッグバス内へのワンちゃんの転落を防止するフラップ

フラップ可動域

フラップを開いて設置することで、シャンプー中にワンちゃんがドッグバス内に落ちてしまうのを防ぎます。

幅(内寸)76cm以上かつ、奥行(内寸)40〜53cmのドッグバスに対応しています。

3. 立ち上がれないワンちゃんにもシャンプーしやすい

利用イメージ4

リラバスボードは左右の高さを変えられます。

頭側を高くして設定することで、足腰が弱ったワンちゃんも寝たままシャンプーできます。

