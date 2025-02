大人気アイテム、待望の第2弾です! 「Shaky! サンリオキャラクターズ メリーゴーランド -PURPLE-」がやってきた♪サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「Shaky! サンリオキャラクターズ メリーゴーランド -PURPLE-」が新登場♪「Shaky!」は指で触るとブルブルとゆれる姿が可愛いバブルヘッドドール。本アイテムは前回大好評だった「-PINK-」に続いて、新キャラクターも仲間入りした色違いバージョンとなっている。

メリーゴーランドの木馬に乗った可愛いサンリオキャラクターたちを並べると円形にレイアウトできるようになっており、キャラクターは木馬から取り外せるので、別のデザインの木馬と組み合わせたり、第1弾の「-PINK-」と組みあわせて並べたりすることも可能となっている。ラインナップはタキシードサム、ポチャッコ、シナモロール、クロミ、ウィッシュミーメルの5種類。淡いパステルカラーで彩られたキャラクターたちはメルヘン感たっぷり♪2025年2月中旬より順次展開されていくので、ぜひ集めて並べてこの可愛さに触れてみてね!(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651184