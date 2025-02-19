¡ÚÊÝÂ¸¿ä¾©¡Û¤·¤Ä¤³¤¤±ø¤ìÍî¤È¤·¢ªºÇÅ¬¤Ê¡Ö¿å¤Î²¹ÅÙ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¡ªÀöÂõ¤Î¥×¥íÄ¾ÅÁ¡ÖÁÇºà¡¦±ø¤ìÊÌ°ìÍ÷¡×¤¬¤á¤Á¤ã»È¤¨¤ë
ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀöÂõ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿å¤Î²¹ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ø¤ì¤ÎÍî¤ÁÊý¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤¿¤«¡©Å¥¥¹¥Ã¥¥êËÜÊÞ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@sukkiri_sentaku_kaji¡Ë¤¬ÀöÂõ¤Î¸úÎ¨¤ò¥°¡¼¥ó¤È¾å¤²¤ë¿å¤Î²¹ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ë¡©¿å¤Î²¹ÅÙ¤ÇÀöÂõ¸ú²Ì¤Ë°ã¤¤
¤»¤Ã¤«¤¯Àö¤¦¤Ê¤é¡¢¸úÎ¨¤è¤¯åºÎï¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª
¢¦ ±ø¤ìÍî¤Á¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¿å²¹
¿å²¹¤¬±ø¤ìÍî¤Á¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÍýÍ³¤ÏÀöºÞ¤ÎÆ¯¤¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£ÀöºÞ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¹ÚÁÇ¤Ï¡¢Ìó40¡ëC¤Ç³èÀ²½¤·¡¢±ø¤ì¤òÊ¬²ò¤¹¤ëÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Ìý±ø¤ì¤Ê¤É¤Ï¡¢²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢²¹ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤È¹ÚÁÇ¤¬¼º³è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤½½Ê¬¤ÊÀö¾ô¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤½¤¦¡£
¢¨ ¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÁÇºà¤Ï¡¢Äã²¹¤ÇÍ¥¤·¤¯Àö¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¡£
¢¦ ÁÇºàÊÌ¤ÎºÇÅ¬¤Ê¿å²¹
¡ ÌÊ¡¦ËãÁÇºà
¤¢¤Þ¤ê¹â²¹¤ÇÀö¤¦¤È½Ì¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢40¡ëCÄøÅÙ¤Î¤ªÅò¤ÇÀö¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢¨ ±ø¤ì¤¬¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿»¤±ÃÖ¤Àö¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¸ú²ÌÅª¡£
¢ ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà
Ç®¤Ë¼å¤¤ÁÇºà¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÅò¤ÇÀö¤¦¤È½Ì¤ó¤À¤ê¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢30¡ëC°Ê²¼¤Î¿å¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢¨ ´¥Áçµ¡¤Ë¤«¤±¤ëºÝ¤ÏÄã²¹ÀßÄê¤Ë¡£
£ ¥·¥ë¥¯¤ä¥¦¡¼¥ëÁÇºà
¤ªÅò¤ÇÀö¤¦¤È½Ì¤ß¤ä½ý¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Àö¤¦»þ¤Ï30¡ëC°Ê²¼¤¬ÌÜ°Â¡£
¤ ¿§Íî¤Á¤·¤ä¤¹¤¤Ç»¿§¤Î°áÎà
¥Ç¥Ë¥à¤äÇ»¤¤¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤ÏÀöÂõ¤¹¤ë¿å²¹¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É¿§Íî¤Á¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç30¡ëC°Ê²¼¤Î¿å¤Ç¡£
¢¦ ±ø¤ì¤Î¼ïÎà¤È¿å²¹
¡Å¥±ø¤ì
40¡ëC¤°¤é¤¤¡£
¢Ìý±ø¤ì
43¡ëC¤°¤é¤¤¡£
£ ·ì±Õ±ø¤ì¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á±ø¤ì
40¡ëC°Ê²¼¤â¤·¤¯¤Ï¿å¡£
¿å¤Î²¹ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ø¤ìÍî¤Á¤¬Âç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ëÀöÂõ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸úÎ¨¤è¤¯ÀöÂõ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÁÇºà¡×¡Ö±ø¤ì¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ïÎà¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¿å²¹¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤ÏÇ¡²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¦½ÐÅµ¡§Å¥¥¹¥Ã¥¥êËÜÊÞ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¿µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ë¡©¿å¤Î²¹ÅÙ¤ÇÀöÂõ¸ú²Ì¥¢¥Ã¥×