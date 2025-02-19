１９日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・機械受注
０８：５０　日・貿易統計（通関ベース）
０９：３０　豪・四半期賃金指数
１０：２０　日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０　中・７０都市の新築住宅価格動向
１６：００　英・消費者物価指数
１６：００　英・小売物価指数
１６：１５　日・訪日外国人客数
１８：００　ユーロ・経常収支（季調済）
２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０　米・住宅着工件数
２２：３０　米・建設許可件数
※日・月例経済報告
※米・２０年物国債入札

○決算発表・新規上場など

決算発表：フィスコ<3807>，ＦＩＧ<4392>，浜ゴム<5101>

出所：MINKABU PRESS