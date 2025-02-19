１９日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・機械受注
０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）
０９：３０ 豪・四半期賃金指数
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 中・７０都市の新築住宅価格動向
１６：００ 英・消費者物価指数
１６：００ 英・小売物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１８：００ ユーロ・経常収支（季調済）
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・住宅着工件数
２２：３０ 米・建設許可件数
※日・月例経済報告
※米・２０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：フィスコ<3807>，ＦＩＧ<4392>，浜ゴム<5101>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・機械受注
０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）
０９：３０ 豪・四半期賃金指数
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 中・７０都市の新築住宅価格動向
１６：００ 英・消費者物価指数
１６：００ 英・小売物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１８：００ ユーロ・経常収支（季調済）
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・住宅着工件数
２２：３０ 米・建設許可件数
※日・月例経済報告
※米・２０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：フィスコ<3807>，ＦＩＧ<4392>，浜ゴム<5101>
出所：MINKABU PRESS