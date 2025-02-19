¿©¸å¤ÎÊ¢ÄË¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡©¡½¡½Âè°ì¿Í¼Ô¡¦½ÕÅÄ±ÑÎ§°å»Õ¤¬¸ì¤ë¼À´µ¤ÎÇ§ÃÎ¤ÎÊÉ
TBS²ÐÍË¥É¥é¥ÞÏÈ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ç¡¢¡ÈÀµÃæµÝ¾õ¿ÙÂÓ°µÇ÷¾É¸õ·²¡É¤È¤¤¤¦¼À´µ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¿©¸å¤ÎÊ¢ÄË¡¢¶»¡¦ÇØÃæ¤ÎÄË¤ß¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤¬µ¯¤¤ë¼À´µ¤À¤¬¡¢°å»Õ¡¢´µ¼Ô¤È¤â¤ËÇ§ÃÎ¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿©¸å¤ÎÊ¢ÄË¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡©¡½¡½Âè°ì¿Í¼Ô¡¦½ÕÅÄ±ÑÎ§°å»Õ¤¬¸ì¤ë¼À´µ¤ÎÇ§ÃÎ¤ÎÊÉ
¤³¤³¤Ç¤Ï°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¡¡¤¢¤ó¤·¤ó²ñ¡¡»ÍÃ«¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¥å¡¼¥Ö¤ÇÀµÃæµÝ¾õ¿ÙÂÓ°µÇ÷¾É¸õ·²¤Î¿ÇÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆºßÀÒ¤¹¤ë½ÕÅÄ±ÑÎ§ÀèÀ¸¤Ë¡¢ÀµÃæµÝ¾õ¿ÙÂÓ°µÇ÷¾É¸õ·²¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¼À´µ¤Ê¤Î¤«¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ÕÅÄÀèÀ¸¤¬¸ì¤ë¸½ºß¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Î¼Â¾ð¤È¤Ï¡£
¿©¸å¤ÎÊ¢ÄË¡¢¶»¡¦ÇØÃæ¤ÎÄË¤ß¡½¡½ÀµÃæµÝ¾õ¿ÙÂÓ°µÇ÷¾É¸õ·²¤È¤Ï
¤ªÊ¢¤ÎÂçÆ°Ì®¤«¤éÊ¬¤«¤ì¤ëÊ¢¹ÐÆ°Ì®¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¡¢º¸±¦¤Î²£³ÖËì¤ò¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¤ëÆ¯¤¤ò¤â¤Ä¡ÖÀµÃæµÝ¾õ¿ÙÂÓ¡×¡£¤³¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ä¤äÄã¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢Ê¢¹ÐÆ°Ì®¤ä¿À·Ð¤ò°µÇ÷¤·¡¢·ìÎ®ÉÔÂ¤ä¿À·Ð¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿©¸å¤ÎÊ¢ÄË¤ä¡¢¶»¡¦ÇØÃæ¤ÎÄË¤ß¤òÀ¸¤¸¤ë¼À´µ¤¬ÀµÃæµÝ¾õ¿ÙÂÓ°µÇ÷¾É¸õ·²¡Êmedian arcuate ligament syndrome¡§MALS¡Ë¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë¥É¥ó¥Ã¤È¶¯¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¼«Á³¤ËÄË¤ß¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°å»Õ¤¬ÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢¼À´µ¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½ÕÅÄÀèÀ¸¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
MALS¤Î¾É¾õ¤Ï°ìÅÙµ¯¤³¤ë¤È·«¤êÊÖ¤·¸½¤ì¡¢¤½¤ÎÄË¤ß¤Ï¶¹¿´¾É¤ò»×¤ï¤»¤ë¤Û¤É·ãÎõ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±¿Æ°»þ¤äÆ°ºî»þ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹»þ¤Ë¤âÊ¢ÄË¤¬µ¯¤³¤ë¤Û¤«¡¢¿©¸å¤ÎÓÒµ¤¡¦ÓÒÅÇ¡¦ÊØÈë¡¦²¼Î¡¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾É¾õ¤¬¡Èµ¡Ç½À¥Ç¥£¥¹¥Ú¥×¥·¥¢¡Ê¥¹¥È¥ì¥¹À°ßÄ²¾ã³²¡Ë¡É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ËÜºî¤Ç¤â¡¢Àè¤Ë¤½¤Î¿ÇÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³ÆÀìÌçÊ¬Ìî¤Î°å»Õ¤¬¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ1¿Í¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¿ÇÃÇ¡¢¼£ÎÅ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¥Á¡¼¥à°åÎÅ¤òÁÈ¤á¤¿¤³¤È¤Ç¼À´µ¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¼À´µ¤ÎÇØ·Ê¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢¤¹¤¤Â¡¼þÊÕ¤ÎÆ°Ì®áî¤¬ÇËÎö¤¹¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡ÖÆâÂ¡Æ°Ì®áî¡×¤È´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖMALS¤Ë¤è¤ë·ìÎ®¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÆâÂ¡Æ°Ì®áî¤Ï¡¢20À¤µª¸åÈ¾¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¤Ï1990Ç¯Âå¡Ë¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³°²Ê¤Î¸½¾ì¤Ç¤â»þÀÞ¿ÙÂÓ¤òÀÚ¤ë¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿©¸å¤ÎÊ¢ÄË¤ä¶»¡¦ÇØÃæ¤ÎÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤Ï2020Ç¯¤«¤é¤³¤Î¼À´µ¤Î¼ê½Ñ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¼ê½Ñ¼ÂÀÓ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸¸¥¤ä¸½¾ì¤ÇÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½ÕÅÄÀèÀ¸¡Ë¡£
½ÕÅÄÀèÀ¸¤é¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀµÃæµÝ¾õ¿ÙÂÓ¤Î°ÌÃÖ°Û¾ï¤Ï3.1%¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡¢1.3¡ó¤Î¿Í¤¬¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤Û¤É¤Î¶¯¤¤ÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¼À´µ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤ä¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¨¤ë°å»Õ¤¬¡¢¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
³°²Ê°å¤ò»Ö¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ
½ÕÅÄÀèÀ¸¤¬³°²Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ø¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÅÛ¤¬¤¤¤ë¡Ù¡Ê1993Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£ÂçÉÂ±¡¤ËÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿Ç®·ì´Á¤ÎÀÄÇ¯°å»Õ¤È¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆÅ·ºÍÅª¤Ê¥á¥¹¤µ¤Ð¤¤ò¸Ø¤ë°å»Õ¤¬¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¿®Ç°¤ò½ä¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤¹¤ëÊª¸ì¤À¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢³°²Ê°å¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤Ç¡¢ÄÉ¤ï¤ì¤ë»Å»öÎÌ¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤ë¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë¤¬¤ó°åÎÅ¤òÀìÌç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¼£ÎÅ¤·¡¢5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤â¸µµ¤¤Ë¿ÍÀ¸¤òëð²Î¤¹¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¡Ø³°²Ê¤òÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¤¬¤ó°åÎÅ¤«¤éÎ¥¤ì¡¢MALS¤Ç¶ì¤·¤à´µ¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¿©Æ»¤¬¤ó¤ä¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢MALS¤Î¼ê½Ñ¤Ï¤É¤Î¼ê½Ñ¤è¤ê¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ½ÅÍ×¤Ê·ì´É¤Ç¤¢¤ëÂçÆ°Ì®¡¦Ê¢¹ÐÆ°Ì®¤òÏª½Ð¤·¤Æ¿ÙÂÓ¤òÀÚ½ü¤¹¤ë¼ê½Ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¾ì½ê¤¬¤º¤ì¤ë¤À¤±¤Ç½Ð·ì¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó130·ï¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¿ÙÂÓ¤òÀÚ½ü¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¿ÙÂÓ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÚ½ü¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È½ÕÅÄÀèÀ¸¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
°åÎÅ¸½¾ì¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê
¸½ºß¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Î¼Â¾ð¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢½ÕÅÄÀèÀ¸¤Ï¡Ö°åÎÅµ»½Ñ¤ÏÂç¤¤¯¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤ä¿ÇÎÅÊó½·¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤Ï°ÊÁ°¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÆÃ¤ËÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë°å»Õ¤ÎÊÐºß²½¤À¡£
¡ÖÃÏÊý¤ÎÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°å»Õ1¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÉéÃ´¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£¸Â¤é¤ì¤¿°åÎÅ»ñ¸»¤ÎÃæ¤ÇºÇÁ±¤Î°åÎÅ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤â¤½¤ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°åÎÅÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»ä¤¿¤Á°å»Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶¨ÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢°åÎÅ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç°Õ¼±¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¨¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½ÕÅÄÀèÀ¸¡Ë¡£
¥¤¥Þ¥É¥¤Î¸¦½¤°å»ö¾ð¤ËËÜ²»¤â
¸½ºß¤Î¸¦½¤°åÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¸¡ºº¤ä¼ê½Ñ·ï¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°åÎÅµ¡´ï¤ÎÈ¯Å¸¤ä°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤¬ËÄÂç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¾åµé°å¤â¡Øº£¤Î¸¦½¤°å¤¿¤Á¤ÏÀÎ¤È°ã¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈËÜ²»¤â¤³¤Ü¤·¤¿¡£
º£¤Î¸¦½¤°å¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤ÏÄ«9»þ¤«¤éÍ¼Êý5»þ¡£¡Ö¸¦½¤°å¤¬µ¢¤Ã¤¿¸å¡¢»Ä¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¾åµé°å¤¬Á´¤Æ¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶µ°é¤ÎÆñ¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¼«¼çÅª¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤¿Í¤Ï»Ä¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê2Ç¯´Ö¤Ç³Æ²Ê¤ò²ó¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Ë¤ò·Ð¤ÆÀì¹¶²Ê¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ø¤Ö¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È³ëÆ£¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä¡¢´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤Ê¤É¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤â²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¡¢MALS¤Îº¬¼£ÎÅË¡¤Ï¼ê½Ñ¤Î¤ß¡£¤·¤«¤·¡¢¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¾É¾õ¤¬98¡ó°Ê¾å²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ÕÅÄÀèÀ¸¡£¤³¤Î¼À´µ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹¤¬¤ê¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯´µ¼Ô¤¬ÄË¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
À¸²Ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥À¥¤¥¹,
Ï·¸å,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¾²ÃÈË¼,
²£ÉÍ,
ÇÛÀþ