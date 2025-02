SKE48 の末永桜花が18日、「末永桜花卒業コンサート〜おーちゃんのこと好きになっちゃった〜」を岡谷鋼機名古屋公会堂にて開催した。末永さんは、2014年にSKE48 7 期研究生として、オーディションに合格し、活動を開始。2023 年に発売したシングル「好きになっちゃった」で初センター、2024 年の「愛のホログラム」でも2 作連続のセンターを務め、SKE48 の中心メンバーとして活動してきた。

