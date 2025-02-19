AQUOS wish4 SH-52E

写真拡大

　「BCNランキング」2025年2月3日〜9日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

2位　AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）

3位　arrows We2 FCG02（FCNT）

4位　arrows We2 F-52E（FCNT）

5位　Reno11 A（OPPO）

6位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

7位　moto g64 5G（Motorola Mobility）

8位　Pixel 8a(au)（Google）

9位　nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）

9位　AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。