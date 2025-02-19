日経225先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比変わらずの3万9290円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40374.33円 ボリンジャーバンド3σ
39957.95円 ボリンジャーバンド2σ
39541.58円 ボリンジャーバンド1σ
39360.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39340.00円 一目均衡表・基準線
39290.00円 19日夜間取引終値
39270.40円 18日日経平均株価現物終値
39266.00円 5日移動平均
39125.20円 25日移動平均
39084.40円 75日移動平均
39005.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38975.00円 一目均衡表・転換線
38708.82円 ボリンジャーバンド-1σ
38662.00円 200日移動平均
38292.45円 ボリンジャーバンド2σ
37876.07円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40374.33円 ボリンジャーバンド3σ
39957.95円 ボリンジャーバンド2σ
39541.58円 ボリンジャーバンド1σ
39360.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39340.00円 一目均衡表・基準線
39290.00円 19日夜間取引終値
39270.40円 18日日経平均株価現物終値
39266.00円 5日移動平均
39125.20円 25日移動平均
39084.40円 75日移動平均
39005.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38975.00円 一目均衡表・転換線
38708.82円 ボリンジャーバンド-1σ
38662.00円 200日移動平均
38292.45円 ボリンジャーバンド2σ
37876.07円 ボリンジャーバンド3σ
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