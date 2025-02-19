　19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比変わらずの3万9290円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40374.33円　　ボリンジャーバンド3σ
39957.95円　　ボリンジャーバンド2σ
39541.58円　　ボリンジャーバンド1σ
39360.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39340.00円　　一目均衡表・基準線
39290.00円　　19日夜間取引終値
39270.40円　　18日日経平均株価現物終値
39266.00円　　5日移動平均
39125.20円　　25日移動平均
39084.40円　　75日移動平均
39005.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38975.00円　　一目均衡表・転換線
38708.82円　　ボリンジャーバンド-1σ
38662.00円　　200日移動平均
38292.45円　　ボリンジャーバンド2σ
37876.07円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース