ÆîÌîÂó¼Â¤¬1¥´¡¼¥ë¤Èµ¤¤òÅÇ¤¯¤â¡¢Å¨ÃÏ¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤¤¥É¥í¡¼¤Î¥â¥Ê¥³¤Ï¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤Æ¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º¡Ä¡ÚCL¡Û
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2nd¥ì¥°¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«vs¥â¥Ê¥³¤¬18Æü¤Ë¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥À¡¦¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢3-3¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢2Àï¹ç·×4-3¤È¤·¤¿¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥â¥Ê¥³¤ÎFWÆîÌîÂó¼Â¤Ï87Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿1st¥ì¥°¤ò1-0¤ÇÀè¾¡¤â¡¢Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡£ÂçÉý¤Ê¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤¿Ä¾¶á¤Î¥µ¥ó¥¿¡¦¥¯¥é¥éÀï¤â1-0¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢ÎÉ¤¤·Á¤Ç¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¥ì¥°¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç´¤ê¤Î¼éÈ÷¤Ç²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¥â¥Ê¥³¡£Ä¾¶á¤Î¥Ê¥ó¥ÈÀï¤Ç¤ÏÆîÌî¤Î1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤Î°µ´¬¤Î³èÌö¤Ê¤É¤Ç7-1¤Î°µ¾¡¤·¡¢¤³¤Á¤é¤âÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆîÌî¤Ï[3-5-2]¤Î2¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥â¥Ê¥³¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÂ³¤±¤Æ·èÄêµ¡¡£4Ê¬¤Ë¥Ù¥ó¡¦¥»¥®¥ë¤¬º¸¥Ý¥¹¥È¤òÃ¡¤¯¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢7Ê¬¤Ë¤âº¸¥µ¥¤¥É¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯È´¤±½Ð¤·¤¿ÆîÌî¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¥Ç¥£¥¢¥¿¤¬±¦Â¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGK¥È¥ë¥Ó¥ó¤Î¹¥¼é¤ËÁø¤¦¡£
½øÈ×°Ê¹ß¤Ï¥â¥Ê¥³¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢Î®Æ°Åª¤Ê2¥È¥Ã¥×¤Ë´öÅÙ¤«ÎÉ¤¤·Á¤Ç½Ä¥Ñ¥¹¤òº¹¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡¢Î¾¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î¹¶·â»²²Ã¤ò»È¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±®¤¦¡£
°ìÊý¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼°Ê¹ß¤Ï¹¶·â¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡£¤·¤«¤·¡¢22Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¶á¤Ç¤ÎÏ¢Æ°¤·¤¿¥×¥ì¥¹¤ÇDF¥·¥ó¥´¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡£¥Ñ¥ô¥ê¥Ç¥£¥¹¤Ï¼«¤é¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤º¤âº¸¤ËÎ®¤ì¤Æ¹âÂ®¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥¯¥È¥¥¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
ÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ç¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¤â¥ß¥¹Íí¤ß¤Ç¤Î¸·¤·¤¤¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ê¥³¡£¤³¤ì¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¿¤á¤Ë2ÅÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»Îµ¤¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯È¿·â¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È32Ê¬¡¢Ì£Êý¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¨¥ó¥Ü¥í¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÇØ¤Ë¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿ÆîÌî¤¬¥Ë¥¢²¼¤Ø±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£GK¥È¥ë¥Ó¥ó¤ËÂ¤Ç¿¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
ÆîÌî¤ÎCLÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»5¥´¡¼¥ëÌÜ¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤¿¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Àª¤¤¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¹¶Àª¤ò·ÑÂ³¡£¤¿¤À¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤â½ù¡¹¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òµ¯ÅÀ¤Ë²¡¤·ÊÖ¤·¡¢Á°È¾½ªÈ×¤Ï¤Û¤Ü¥¤¡¼¥Ö¥ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥â¥Ê¥³¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¤¬¡¢¿ôÅªÆ±¿ô¤Ç»Å³Ý¤±¤¿¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥§¤Î´°àú¤Ê¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ç¼õ¤±¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¨¥ó¥Ü¥í¤¬Âç¤¤¯¤Õ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÄËº¨¤Î·èÄêµ¡°ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸åÈ¾¤â³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¥Ù¥ó¡¦¥»¥®¥ë¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥È¤ÇÁáÂ®GK¥È¥ë¥Ó¥ó¤ò¶¼¤«¤¹¤È¡¢51Ê¬¤Ë¤ÏÏ¢Æ°¤·¤¿¹¶·â¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ç¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥§¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÃæ±û¤Î¥¨¥ó¥Ü¥í¤¬¥¹¥ë¡¼¡£¤³¤ì¤òÇØ¸å¤Î¥Ù¥ó¡¦¥»¥®¥ë¤¬ÍÞ¤¨¤ÎÍø¤¤¤¿±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç2Àï¹ç·×2-2¤Î¥¤¡¼¥Ö¥ó¤ËÌá¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤Ë¡£2ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ï¥·¥§¥ë¥Ç¥ë¥Ã¥×¡¢¥¢¥¯¥È¥¥¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¤ò²¼¤²¤Æ¥À¡¼¥ë¡¢¥¢¥à¥É¥¥¥Ë¤òÆ±»þÅêÆþ¡£ÂÐ¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤Ï¥¨¥ó¥Ü¥í¤ËÂå¤¨¤ÆÄ¾¶á¤Î¥Ê¥ó¥ÈÀï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥¨¥ì¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£
Á°È¾¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Ä¥±¤Ç¤ä¤ä¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¤Î¥â¥Ê¥³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤¬¤ä¤äÍ¥Àª¤Ë¿Ê¤á»Ï¤á¤ë¤È¡¢74Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤Îº®Àï¤«¤éDF¥±¡¼¥é¡¼¤È¥¢¥¦¥ë¥¹¥Í¥¹¤¬¸òºø¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎËö¤Ë¥±¡¼¥é¡¼¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ë¤è¤ëPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ñ¥ô¥ê¥Ç¥£¥¹¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ÇÃæ±û±¦¤Ø½³¤ê¹þ¤ß¡¢2Àï¹ç·×¤Ç¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ê¥³¤Ï80Ê¬¡¢¥Þ¥¦¥£¥µ¤È¥«¥¤¥ª¡¦¥¨¥ó¥Ò¥¤ò²¼¤²¤Æ¥ï¥¿¥é¡¢¥¤¥ì¥Ë¡¼¥¨¥Ê¤òÅêÆþ¤·¡¢¹¶·âÅª¤Ê¡Î4-3-1-2¡Ï¤ËÊÑ¹¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¸òÂåºö¤¬¤â¤Î¤Î¸«»ö¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
81Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ï¥¿¥é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Ó¥¨¥ì¥¹¤¬¶¥¤ë¤È¡¢DF¤Î¥¯¥ê¥¢¤¬¸åÊý¤ËÎ®¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¤¥ì¥Ë¡¼¥¨¥Ê¤¬DF¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇGK¥È¥ë¥Ó¥ó¤ÎÏÆ²¼¤òÈ´¤¯º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇºÆ¤Ó2Àï¹ç·×¥¹¥³¥¢¤ÇÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥¿¥Õ¤µ¤ò¸«¤»¤ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤¬¤¹¤°¤µ¤Þ¾¡¤Á±Û¤¹¡£84Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÎÊø¤·¤«¤éµÕ¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤¤¤Ç¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤ËÀª¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥ª¥ë¥¯¥ó¡¦¥³¥¯¥Á¥å¤¬GK¤ÎÀ£Á°¤Ç±¦Â¥¢¥¦¥È¤Ç¥³¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤ÆÄËº¨¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¥â¥Ê¥³¤Ï¡¢87Ê¬¤ËÆîÌî¤ò²¼¤²¤Æ¥ß¥·¥§¥ë¤òÅêÆþ¡£ºÇ½ªÈ×¤Î¹¶ËÉ¤Ç¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Ç¥£¥¢¥¿¤¬Í¿¤¨¤¿PK¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¹¶·â¤Ç¤Ï¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¼éÈ÷¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤â1st¥ì¥°¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤¬¥â¥Ê¥³¤òÇË¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¥Ù¥ó¥Õ¥£¥« 3-3(AGG:4-3) ¥â¥Ê¥³
¡Ú¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Û
¥±¥ì¥à¡¦¥¢¥¯¥È¥¥¥ë¥³¡¼¥ë(Á°22)
¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥¹¡¦¥Ñ¥ô¥ê¥Ç¥£¥¹(¸å31[PK])
¥ª¥ë¥¯¥ó¡¦¥³¥¯¥Á¥å(¸å39)
¡Ú¥â¥Ê¥³¡Û
ÆîÌîÂó¼Â(Á°32)
¥¨¥ê¡¼¥º¡¦¥Ù¥ó¡¦¥»¥®¥ë(¸å6)
¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¤¥ì¥Ë¡¼¥¨¥Ê(¸å36)
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿1st¥ì¥°¤ò1-0¤ÇÀè¾¡¤â¡¢Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡£ÂçÉý¤Ê¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤¿Ä¾¶á¤Î¥µ¥ó¥¿¡¦¥¯¥é¥éÀï¤â1-0¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢ÎÉ¤¤·Á¤Ç¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¥ì¥°¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥â¥Ê¥³¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÂ³¤±¤Æ·èÄêµ¡¡£4Ê¬¤Ë¥Ù¥ó¡¦¥»¥®¥ë¤¬º¸¥Ý¥¹¥È¤òÃ¡¤¯¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢7Ê¬¤Ë¤âº¸¥µ¥¤¥É¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯È´¤±½Ð¤·¤¿ÆîÌî¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¥Ç¥£¥¢¥¿¤¬±¦Â¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGK¥È¥ë¥Ó¥ó¤Î¹¥¼é¤ËÁø¤¦¡£
½øÈ×°Ê¹ß¤Ï¥â¥Ê¥³¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢Î®Æ°Åª¤Ê2¥È¥Ã¥×¤Ë´öÅÙ¤«ÎÉ¤¤·Á¤Ç½Ä¥Ñ¥¹¤òº¹¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡¢Î¾¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î¹¶·â»²²Ã¤ò»È¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±®¤¦¡£
°ìÊý¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼°Ê¹ß¤Ï¹¶·â¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡£¤·¤«¤·¡¢22Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¶á¤Ç¤ÎÏ¢Æ°¤·¤¿¥×¥ì¥¹¤ÇDF¥·¥ó¥´¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡£¥Ñ¥ô¥ê¥Ç¥£¥¹¤Ï¼«¤é¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤º¤âº¸¤ËÎ®¤ì¤Æ¹âÂ®¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥¯¥È¥¥¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
ÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ç¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¤â¥ß¥¹Íí¤ß¤Ç¤Î¸·¤·¤¤¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ê¥³¡£¤³¤ì¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¿¤á¤Ë2ÅÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»Îµ¤¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯È¿·â¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È32Ê¬¡¢Ì£Êý¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¨¥ó¥Ü¥í¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÇØ¤Ë¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿ÆîÌî¤¬¥Ë¥¢²¼¤Ø±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£GK¥È¥ë¥Ó¥ó¤ËÂ¤Ç¿¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
ÆîÌî¤ÎCLÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»5¥´¡¼¥ëÌÜ¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤¿¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Àª¤¤¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¹¶Àª¤ò·ÑÂ³¡£¤¿¤À¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤â½ù¡¹¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òµ¯ÅÀ¤Ë²¡¤·ÊÖ¤·¡¢Á°È¾½ªÈ×¤Ï¤Û¤Ü¥¤¡¼¥Ö¥ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥â¥Ê¥³¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¤¬¡¢¿ôÅªÆ±¿ô¤Ç»Å³Ý¤±¤¿¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥§¤Î´°àú¤Ê¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ç¼õ¤±¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¨¥ó¥Ü¥í¤¬Âç¤¤¯¤Õ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÄËº¨¤Î·èÄêµ¡°ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸åÈ¾¤â³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¥Ù¥ó¡¦¥»¥®¥ë¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥È¤ÇÁáÂ®GK¥È¥ë¥Ó¥ó¤ò¶¼¤«¤¹¤È¡¢51Ê¬¤Ë¤ÏÏ¢Æ°¤·¤¿¹¶·â¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ç¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥§¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÃæ±û¤Î¥¨¥ó¥Ü¥í¤¬¥¹¥ë¡¼¡£¤³¤ì¤òÇØ¸å¤Î¥Ù¥ó¡¦¥»¥®¥ë¤¬ÍÞ¤¨¤ÎÍø¤¤¤¿±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç2Àï¹ç·×2-2¤Î¥¤¡¼¥Ö¥ó¤ËÌá¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤Ë¡£2ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ï¥·¥§¥ë¥Ç¥ë¥Ã¥×¡¢¥¢¥¯¥È¥¥¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¤ò²¼¤²¤Æ¥À¡¼¥ë¡¢¥¢¥à¥É¥¥¥Ë¤òÆ±»þÅêÆþ¡£ÂÐ¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤Ï¥¨¥ó¥Ü¥í¤ËÂå¤¨¤ÆÄ¾¶á¤Î¥Ê¥ó¥ÈÀï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥¨¥ì¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£
Á°È¾¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Ä¥±¤Ç¤ä¤ä¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¤Î¥â¥Ê¥³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤¬¤ä¤äÍ¥Àª¤Ë¿Ê¤á»Ï¤á¤ë¤È¡¢74Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤Îº®Àï¤«¤éDF¥±¡¼¥é¡¼¤È¥¢¥¦¥ë¥¹¥Í¥¹¤¬¸òºø¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎËö¤Ë¥±¡¼¥é¡¼¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ë¤è¤ëPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ñ¥ô¥ê¥Ç¥£¥¹¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ÇÃæ±û±¦¤Ø½³¤ê¹þ¤ß¡¢2Àï¹ç·×¤Ç¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ê¥³¤Ï80Ê¬¡¢¥Þ¥¦¥£¥µ¤È¥«¥¤¥ª¡¦¥¨¥ó¥Ò¥¤ò²¼¤²¤Æ¥ï¥¿¥é¡¢¥¤¥ì¥Ë¡¼¥¨¥Ê¤òÅêÆþ¤·¡¢¹¶·âÅª¤Ê¡Î4-3-1-2¡Ï¤ËÊÑ¹¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¸òÂåºö¤¬¤â¤Î¤Î¸«»ö¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
81Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ï¥¿¥é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Ó¥¨¥ì¥¹¤¬¶¥¤ë¤È¡¢DF¤Î¥¯¥ê¥¢¤¬¸åÊý¤ËÎ®¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¤¥ì¥Ë¡¼¥¨¥Ê¤¬DF¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇGK¥È¥ë¥Ó¥ó¤ÎÏÆ²¼¤òÈ´¤¯º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇºÆ¤Ó2Àï¹ç·×¥¹¥³¥¢¤ÇÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥¿¥Õ¤µ¤ò¸«¤»¤ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤¬¤¹¤°¤µ¤Þ¾¡¤Á±Û¤¹¡£84Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÎÊø¤·¤«¤éµÕ¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤¤¤Ç¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤ËÀª¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥ª¥ë¥¯¥ó¡¦¥³¥¯¥Á¥å¤¬GK¤ÎÀ£Á°¤Ç±¦Â¥¢¥¦¥È¤Ç¥³¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤ÆÄËº¨¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¥â¥Ê¥³¤Ï¡¢87Ê¬¤ËÆîÌî¤ò²¼¤²¤Æ¥ß¥·¥§¥ë¤òÅêÆþ¡£ºÇ½ªÈ×¤Î¹¶ËÉ¤Ç¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Ç¥£¥¢¥¿¤¬Í¿¤¨¤¿PK¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¹¶·â¤Ç¤Ï¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¼éÈ÷¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤â1st¥ì¥°¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤¬¥â¥Ê¥³¤òÇË¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¥Ù¥ó¥Õ¥£¥« 3-3(AGG:4-3) ¥â¥Ê¥³
¡Ú¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Û
¥±¥ì¥à¡¦¥¢¥¯¥È¥¥¥ë¥³¡¼¥ë(Á°22)
¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥¹¡¦¥Ñ¥ô¥ê¥Ç¥£¥¹(¸å31[PK])
¥ª¥ë¥¯¥ó¡¦¥³¥¯¥Á¥å(¸å39)
¡Ú¥â¥Ê¥³¡Û
ÆîÌîÂó¼Â(Á°32)
¥¨¥ê¡¼¥º¡¦¥Ù¥ó¡¦¥»¥®¥ë(¸å6)
¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¤¥ì¥Ë¡¼¥¨¥Ê(¸å36)
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é