¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ²Ê½ñ¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤Ê¸²Ê¾Ê¤Î»×ÏÇ¡¿Æü² ÇîÆ»
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÃæ±û¶µ°é¿³µÄ²ñ¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ²Ê½ñ¿ä¿Ê¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¡Êºî¶ÈÉô²ñ¡Ë¤Ïº£·î14Æü¡¢Ãæ´Ö¤Þ¤È¤á°Æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ²Ê½ñ¤Ï¡¢»æ¤Î¶µ²Ê½ñ¤ÈÆ±¤¸ÆâÍÆ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¶µ°éË¡¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢2019Ç¯ÅÙ¤«¤é»æ¤Î¡ÖÂåÂØ¶µºà¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ´Ö¤Þ¤È¤á°Æ¤Ç¤Ï¡¢¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ²Ê½ñ¤ò¸¡Äê¤äºÎÂò¡¢Ìµ½þÇÛÉÛ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡ÖÀµ¼°¤Ê¶µ²Ê½ñ¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡¢¢»æ¤«¥Ç¥¸¥¿¥ë¤«¤Ï³Æ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¡¢£¡Ö°ìÉô¤¬»æ¡¢°ìÉô¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê·ÁÂÖ¡×¤Î¶µ²Ê½ñ¤âÇ§¤á¤ë¡¢¤Æ³Æþ»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¼¡´ü³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë30Ç¯ÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý³ØÇ¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ÎÈ¯Ã£ÃÊ³¬¤Ë±þ¤¸¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç§ÃÎ½èÍýÇ½ÎÏ¤¬Ì¤È¯Ã£¤È¤µ¤ì¤ë¾®³Ø¹»¤ÎÄã³ØÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ²Ê½ñ¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¤â¤¤¤ë¡£
¶µ°÷¤¬´ØÍ¿¤»¤º¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î»ÈÍÑ¤ò»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ËÇ¤¤»¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö¼ø¶È¤Ø¤Î½¸ÃæÎÏ¤ä½¬½ÏÅÙ¤Ç¤Î³Êº¹¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¡×¤È¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³Æ¶µ°é°Ñ¤Ë¤è¤ëÁªÂòÀ©¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ²Ê½ñ¤Î³èÍÑ¤¬½½Ê¬¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢»æ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÐÊý¤Î¤è¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¡Ö¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É½ô³°¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤âÍÍ¡¹¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö¶µ²Ê½ñ¤òÁ´¹ñ°ìÎ§¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¸«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ÑÅÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÎäÀÅ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ²Ê½ñ¤òÀµ¼°¤Ê¶µ²Ê½ñ¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤¢¤ê¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÆ³Æþ¤Î¤ä¤êÊý¤ò¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬ÌÀÇò¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¸½ºß¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ²Ê½ñ¤ÏÊä´°ÅªÂ¸ºß¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»æ¤Î¶µ²Ê½ñ¤ò¼ç¤¿¤ë¶µºà¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¹ÔÊý¼°¤Ë²¿¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£¤³¤Îºî¶ÈÉô²ñ¤ÎÄó¸À¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÅâÆÍ¤Ç¹çÍýÅªº¬µò¤Ë·ç¤±¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
³Î¤«¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÆ°²è¤ä²»À¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤ÎÊ¸»ú¤À¤é¤±¤è¤ê¤âÇ§¼±¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¤ä¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎã¤¨¤ÐÎ©ÂÎÅª´ÑÅÀ¤ÇÄó¼¨¤Ç¤¤ë¤¿¤áÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤è¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÊä´°Åª¶µºà¤È¤·¤Æ»È¤¦¤À¤±¤Ç¤âÃ£À®²ÄÇ½¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¤¢¤¨¤Æºî¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤Þ¤·¤Æ¤ä¡Ö¿¼¤¤»×¹Í¤äµ²±¤ÎÄêÃå¤Ë¤Ï»æ¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæÊó¹ð¤¬À¤¤ÎÃæ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¸²Ê¾Ê¤ÎÌò¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤º¡¢¹Í¤¨¤¬¿¼¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÀ³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤¬»æ¤Î¶µ²Ê½ñ¤ä¼ê½ñ¤¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡ÖÃ¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¤³¤È¤âÁ³¤ê¤À¡£
¤³¤Î¡ÖÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÐ½Å¤òµö¤¹¡×À¯ºöÊÑ¹¹¤ò¤â¤·¶¯¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÁ´¹ñ°ìÎ§¤Ë°ìÄê¿å½à¤Î¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×´Ä¶¤ò¹ñ¤¬ÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¿µÁÌ³¶µ°é¤ÎÂçÅ¾´¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤ë¶µ°é³Êº¹¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤À¡£³Æ¶µ°é°Ñ¤¬¤è¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»×¹ÍÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¶ò¤«¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤µ¤Ê¤¤¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼Ê¸²Ê¾Ê¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¨¤ÆË½µó¤ËÆÍ¤¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¿äÂ¬¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤ÏÃ¤À¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò´º¤¨¤Æºî¤ë¤³¤È¤ÎÍ£°ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢µÁÌ³¶µ°é¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌµ½þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶µ²Ê½ñ¡ÊÆÃ¤Ë»æ¤Î¤â¤Î¡Ë¤ÎµëÍ¿¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¡ÊÃ»´üÅª¤Ë¤Ï¤à¤·¤íÀ©ºî¤Ë¼ê´Ö¤¬³Ý¤«¤ëÊ¬¤À¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¥³¥¹¥ÈÁý¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡Ë¡£
¤½¤Î¥³¥¹¥È¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤¬Í½»»²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤ÏÊ¸²Ê¾Ê¤Ï¤½¤ÎÍ½»»¤òÍÞÀ©¤·¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¤³¤ó¤ÊÌµÃã¤Ê²£¼Ö¤ò²¡¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÈÝ¡£Ãæ±û´±Ä£¤ÎÌò¿Í¤ÎÈ¯ÁÛ¤«¤é¤·¤Æ¡ÖÍ½»»¤Ï¼«¤é¤Î¸¢ÎÏ¤Î¸»¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¶µ²Ê½ñ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¿¤Á¤¬¡Ö¶µ²Ê½ñÀ©ºî¥³¥¹¥È¤¬¿§¡¹¤È³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ä¤ËÄã²Á²á¤®¤Æ°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¡Ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸«Ä¾¤·¤Î¤¿¤á¤ËÌò½ê¤¬¤Ò¤ÈÈ©Ã¦¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤³¤ì¤âÈÝ¡£Ãæ±û´±Î½¤¬Ì±´Ö¶È¼Ô¤Î¶ì¶¤òµß¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤ËÆ°¤¯¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ²Ê½ñ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¶È³¦¤ÎÉ¡Ìô¤¬°ìÉô¤ÎÌò¿Í¤¿¤Á¤Ë¶¯Îõ¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÈÖÍÎÏ¤Ê¤Î¤ÏÁÈ¿¥Ê¸²½Àâ¤À¡£²áµî¤Î¡Ö¤æ¤È¤ê¶µ°é¡×¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³ØÎÏÄã²¼¤ò¾·¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤Îµ¾À·¤Î¤â¤È¤Ç¡Ë¡Ö¿·¤·¤¤¼Â¸³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×Í¶ÏÇ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÈ¿¥ÂÎ¼Á¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÁÆ¬¤Ëµó¤²¤¿ºî¶ÈÉô²ñ¤Ï¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë°Õ¸«¸øÊç¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢º£½©¤Þ¤Ç¤ËºÇ½ª¤Þ¤È¤á¤òºöÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¤½¤·¤Æ25Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ËË¡²þÀµ¤ò¿Ê¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¶µ²Ê½ñ¤Î¸¡Äê¤ò28Ç¯ÅÙ¤Ë¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤É¤³¤«¤ÇÁË»ß¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÊõ¤Ç¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»×¹ÍÇ½ÎÏ¤¬´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£