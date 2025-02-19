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　関西六大学野球連盟の大商大野球部は、今春入部予定の主な新入生を発表した。

　昨年の甲子園大会で春夏連続出場を果たした広陵の最速147キロ左腕の山口大樹ら一部の新入生は既に練習に合流している。山口は「新入生らしく、ハツラツとプレーをし、先輩たちと1試合でも多く試合ができるように頑張りたい」と力を込めた。

　今季の新入生は左の好投手が多いのが特徴だ。山口の他に、伊東徠那（高知中央）、野本海翔（東海大大阪仰星）、中前篤朗（米子松蔭）、杉本心（石見智翠館）ら左の逸材がズラリと並ぶ。右腕では、山本悠人（金沢）が最速151キロを誇る本格派で注目が集まる。

　大学選手権は1975年と76年に、明治神宮大会は82年に準優勝を誇る西の強豪。7季連続優勝を狙う今春のリーグ戦へ、充実の戦力が整った。

　主な新入生は以下の通り（2月14日時点）★は甲子園出場

　＜投　手＞

★山口　大樹（広陵）

★伊東　徠那（高知中央）

　野本　海翔（東海大大阪仰星）

　中前　篤朗（米子松蔭）

　杉本　心（石見智翠館）

　山本　悠人（金沢）

　田中　唯士（ノースアジア大明桜）

　前川　佳唯（大商大堺）

　岩切　仁之介（太成学院大高）

　＜捕　手＞

　菅野　新也（盛岡大付）

　＜内野手＞

★謝　喬恩（高知中央）

　岩橋　修太（尽誠学園）

　伊吹　綜太（神戸国際大付）

★平尾　将竜（宮崎商）

★広田　悠吾（高知中央）

★柳原　太樹郎（高知中央）

　明石　蒼大（神戸学院大付）

　有水　太一（太成学院大高）

　＜外野手＞

★長村　健太郎（近江）

★倉谷　兼太郎（宮崎商）

　川端　啓太（市尼崎）

★嶋村　隆吾（近江）

　橋爪　玲央（生光学園）

　木吉　仙一（大商大高）

　＜マネジャー＞

　三根　楓菜（阪南大高）