【大学野球】大商大「左腕王国」で7季連続V目指す 新入部員発表
関西六大学野球連盟の大商大野球部は、今春入部予定の主な新入生を発表した。
昨年の甲子園大会で春夏連続出場を果たした広陵の最速147キロ左腕の山口大樹ら一部の新入生は既に練習に合流している。山口は「新入生らしく、ハツラツとプレーをし、先輩たちと1試合でも多く試合ができるように頑張りたい」と力を込めた。
今季の新入生は左の好投手が多いのが特徴だ。山口の他に、伊東徠那（高知中央）、野本海翔（東海大大阪仰星）、中前篤朗（米子松蔭）、杉本心（石見智翠館）ら左の逸材がズラリと並ぶ。右腕では、山本悠人（金沢）が最速151キロを誇る本格派で注目が集まる。
大学選手権は1975年と76年に、明治神宮大会は82年に準優勝を誇る西の強豪。7季連続優勝を狙う今春のリーグ戦へ、充実の戦力が整った。
主な新入生は以下の通り（2月14日時点）★は甲子園出場
＜投 手＞
★山口 大樹（広陵）
★伊東 徠那（高知中央）
野本 海翔（東海大大阪仰星）
中前 篤朗（米子松蔭）
杉本 心（石見智翠館）
山本 悠人（金沢）
田中 唯士（ノースアジア大明桜）
前川 佳唯（大商大堺）
岩切 仁之介（太成学院大高）
＜捕 手＞
菅野 新也（盛岡大付）
＜内野手＞
★謝 喬恩（高知中央）
岩橋 修太（尽誠学園）
伊吹 綜太（神戸国際大付）
★平尾 将竜（宮崎商）
★広田 悠吾（高知中央）
★柳原 太樹郎（高知中央）
明石 蒼大（神戸学院大付）
有水 太一（太成学院大高）
＜外野手＞
★長村 健太郎（近江）
★倉谷 兼太郎（宮崎商）
川端 啓太（市尼崎）
★嶋村 隆吾（近江）
橋爪 玲央（生光学園）
木吉 仙一（大商大高）
＜マネジャー＞
三根 楓菜（阪南大高）