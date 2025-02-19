関西六大学野球連盟の大商大野球部は、今春入部予定の主な新入生を発表した。

昨年の甲子園大会で春夏連続出場を果たした広陵の最速147キロ左腕の山口大樹ら一部の新入生は既に練習に合流している。山口は「新入生らしく、ハツラツとプレーをし、先輩たちと1試合でも多く試合ができるように頑張りたい」と力を込めた。

今季の新入生は左の好投手が多いのが特徴だ。山口の他に、伊東徠那（高知中央）、野本海翔（東海大大阪仰星）、中前篤朗（米子松蔭）、杉本心（石見智翠館）ら左の逸材がズラリと並ぶ。右腕では、山本悠人（金沢）が最速151キロを誇る本格派で注目が集まる。

大学選手権は1975年と76年に、明治神宮大会は82年に準優勝を誇る西の強豪。7季連続優勝を狙う今春のリーグ戦へ、充実の戦力が整った。

主な新入生は以下の通り（2月14日時点）★は甲子園出場

＜投 手＞

★山口 大樹（広陵）

★伊東 徠那（高知中央）

野本 海翔（東海大大阪仰星）

中前 篤朗（米子松蔭）

杉本 心（石見智翠館）

山本 悠人（金沢）

田中 唯士（ノースアジア大明桜）

前川 佳唯（大商大堺）

岩切 仁之介（太成学院大高）

＜捕 手＞

菅野 新也（盛岡大付）

＜内野手＞

★謝 喬恩（高知中央）

岩橋 修太（尽誠学園）

伊吹 綜太（神戸国際大付）

★平尾 将竜（宮崎商）

★広田 悠吾（高知中央）

★柳原 太樹郎（高知中央）

明石 蒼大（神戸学院大付）

有水 太一（太成学院大高）

＜外野手＞

★長村 健太郎（近江）

★倉谷 兼太郎（宮崎商）

川端 啓太（市尼崎）

★嶋村 隆吾（近江）

橋爪 玲央（生光学園）

木吉 仙一（大商大高）

＜マネジャー＞

三根 楓菜（阪南大高）