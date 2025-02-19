ÁÏ¶È124Ç¯¤Î¿©ÉÊÏ·ÊÞ¡ÖÃæÂ¼²°¡×¡¡·Ý½Ñ¤äÊ¸²½»Ù±ç¡Ú·ÐºÑ¥È¥ì¥ó¥É¡Û
¡¡ÁÏ¶È124Ç¯¤È¤Ê¤ëÏ·ÊÞ¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡ÖÃæÂ¼²°¡×¡£ÌÀ¼£»þÂå¤Î1901Ç¯¡¢ÁêÇÏ°¦Â¢¤È¹õ¸÷É×ºÊ¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¡ÖÃæÂ¼²°¡×¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£Ä¦¹ï²È²®¸¶¼é±Ò¡Êâñ»³¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î·Ý½Ñ²È¤äÊ¸²½¿Í¤é¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÁý°æ°ÉºÚµ¼Ô¡Ë
¡¡¡Ö1904Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹Êó¡Ë¡£1909Ç¯¤Ë¿·½É¤Î¸½ºßÃÏ¤Ë°ÜÅ¾¡¢ÏÂ²Û»Ò¤âÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤¿¡£¹õ¸÷¤Ïâñ»³¤ÎºîÉÊ¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÂçÀµ»þÂå¤ËÍÎ²Û»Ò¤ä¥í¥·¥¢¥Ñ¥ó¤òÈÎÇä¡£¥¤¥ó¥ÉÆÈÎ©±¿Æ°²È¤ÎÆ¨Ë´À¸³è¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤êËÜÅ¹Î¢¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç¥í¥·¥¢»í¿Í¤Î°á¿©½»¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤ËÆþ¤ë¤È¸ÜµÒ¤ÎÍ×Ë¾¤«¤é¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò³«Àß¡£1927Ç¯¡Ö½ã°õÅÙ¼°¥«¥ê¡¼¡×¤ä¡Ö·îÌß¡×¡¢¸½ºß¤Î¡ÖÃæ²Ú¤Þ¤ó¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢¶õ½±¤ÇËÜÅ¹¤ä¹©¾ì¤ò¾Æ¼º¡£Àï¸å¤Ï°Ç»Ô¤ËÉßÃÏ¤Î°ìÉô¤òÉÔË¡Àêµò¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤âÉü¶½¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÆ±¼Ò¤æ¤«¤ê¤Î·Ý½Ñ²È¤é¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÃæÂ¼²°¥µ¥í¥óÈþ½Ñ´Û¡×¤ò³«´Û¡£¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÍÎ¾Æ¤²Û»Ò¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿¾¦ÉÊºî¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£