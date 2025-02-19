女子ゴルフ国内開幕戦に“米ツアー本格参戦”岩井姉妹が出場 妹・千怜は連覇へ【出場選手一覧】
3月6日から行われる女子ゴルフ国内ツアー開幕戦「第38回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント」が18日に出場選手を発表。去年12月のQシリーズで今シーズンのアメリカツアー出場権を獲得した岩井明愛選手と岩井千怜選手の2人が出場することが決まりました。
今シーズンから女子ゴルフでは新たに5選手、総勢13選手がアメリカツアーに本格参戦。昨シーズン8勝をあげ年間女王に輝いた竹田麗央選手、22年から2年連続国内年間女王に輝いた山下美夢有選手、岩井姉妹、22年「全米女子アマ」を制した馬場咲希選手らがアメリカに活躍の場を移します。
竹田選手や山下選手らが早速アメリカツアーに出場するなか、岩井姉妹の2人は国内開幕戦にメンバー入り。妹の千怜選手は前回大会優勝に続く連覇、姉の明愛選手は初の開幕戦優勝を狙います。
またほかにもツアー通算11勝の小祝さくら選手や初優勝を目指す佐久間朱莉選手、政田夢乃選手らが出場。群雄割拠の女子ゴルフでどの選手が開幕戦を制するのか、注目です。▽以下、出場予定選手一覧
青木 瀬令奈
穴井 詩
阿部 未悠
天本 ハルカ
新垣 くらら(アマチュア)
新垣 比菜
荒川 怜郁
イ ヒョソン
イ ミニョン
泉田 琴菜
稲見 萌寧
入谷 響
岩井 明愛
岩井 千怜
ウー チャイェン
上原 彩子
臼井 麗香
内田 ことこ
梅津 マユミ(アマチュア)
大出 瑞月
大里 桃子
大城 さつき
岡山 絵里
沖 せいら
奥山 友梨
尾関 彩美悠
小野 祐夢
柏原 明日架
金澤 志奈
金田 久美子
上久保 実咲
神谷 そら
川岸 史果
川崎 春花
河本 結
岸部 桃子
木戸 愛
木下 彩
木村 彩子
清本 美波
工藤 遥加
工藤 優海
桑木 志帆
小祝 さくら
香妻 琴乃
小滝 水音
小林 光希
小林 夢果
後藤 未有
権藤 可恋
サイ ペイイン
佐久間 朱莉
櫻井 心那
ささき しょうこ
佐藤 心結
篠崎 愛
澁澤 莉絵留
下川 めぐみ
申 ジエ
全 美貞
菅 楓華
鈴木 愛
セキ ユウティン
高久 みなみ
高野 愛姫
高橋 彩華
田辺 ひかり
玉城 豪華(アマチュア)
辻 梨恵
鶴岡 果恋
徳永 歩
仲村 果乃
永井 花奈
永嶋 花音
永田 加奈恵
永峰 咲希
仁井 優花
西山 ゆかり
野澤 真央
原 江里菜
比嘉 真美子
蛭田 みな美
藤田 かれん
藤田 さいき
不動 裕理
ペ ソンウ
堀 琴音
堀 奈津佳
政田 夢乃
三ヶ島 かな
森井 あやめ
森田 遥
安田 彩乃
安田 祐香
山内 日菜子
山口 すず夏
山城 奈々
山路 晶
横峯 さくら
吉崎 マーナ(アマチュア)
吉田 鈴
葭葉 ルミ
吉本 ここね
吉本 ひかる
リ ハナ
笠 りつ子
脇元 華
渡邉 彩香