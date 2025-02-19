3月6日から行われる女子ゴルフ国内ツアー開幕戦「第38回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント」が18日に出場選手を発表。去年12月のQシリーズで今シーズンのアメリカツアー出場権を獲得した岩井明愛選手と岩井千怜選手の2人が出場することが決まりました。

今シーズンから女子ゴルフでは新たに5選手、総勢13選手がアメリカツアーに本格参戦。昨シーズン8勝をあげ年間女王に輝いた竹田麗央選手、22年から2年連続国内年間女王に輝いた山下美夢有選手、岩井姉妹、22年「全米女子アマ」を制した馬場咲希選手らがアメリカに活躍の場を移します。

竹田選手や山下選手らが早速アメリカツアーに出場するなか、岩井姉妹の2人は国内開幕戦にメンバー入り。妹の千怜選手は前回大会優勝に続く連覇、姉の明愛選手は初の開幕戦優勝を狙います。

またほかにもツアー通算11勝の小祝さくら選手や初優勝を目指す佐久間朱莉選手、政田夢乃選手らが出場。群雄割拠の女子ゴルフでどの選手が開幕戦を制するのか、注目です。

▽以下、出場予定選手一覧青木 瀬令奈穴井 詩阿部 未悠天本 ハルカ新垣 くらら(アマチュア)新垣 比菜荒川 怜郁イ ヒョソンイ ミニョン泉田 琴菜稲見 萌寧入谷 響岩井 明愛岩井 千怜ウー チャイェン上原 彩子臼井 麗香内田 ことこ梅津 マユミ(アマチュア)大出 瑞月大里 桃子大城 さつき岡山 絵里沖 せいら奥山 友梨尾関 彩美悠小野 祐夢柏原 明日架金澤 志奈金田 久美子上久保 実咲神谷 そら川岸 史果川崎 春花河本 結岸部 桃子木戸 愛木下 彩木村 彩子清本 美波工藤 遥加工藤 優海桑木 志帆小祝 さくら香妻 琴乃小滝 水音小林 光希小林 夢果後藤 未有権藤 可恋サイ ペイイン佐久間 朱莉櫻井 心那ささき しょうこ佐藤 心結篠崎 愛澁澤 莉絵留下川 めぐみ申 ジエ全 美貞菅 楓華鈴木 愛セキ ユウティン高久 みなみ高野 愛姫高橋 彩華田辺 ひかり玉城 豪華(アマチュア)辻 梨恵鶴岡 果恋徳永 歩仲村 果乃永井 花奈永嶋 花音永田 加奈恵永峰 咲希仁井 優花西山 ゆかり野澤 真央原 江里菜比嘉 真美子蛭田 みな美藤田 かれん藤田 さいき不動 裕理ペ ソンウ堀 琴音堀 奈津佳政田 夢乃三ヶ島 かな森井 あやめ森田 遥安田 彩乃安田 祐香山内 日菜子山口 すず夏山城 奈々山路 晶横峯 さくら吉崎 マーナ(アマチュア)吉田 鈴葭葉 ルミ吉本 ここね吉本 ひかるリ ハナ笠 りつ子脇元 華渡邉 彩香