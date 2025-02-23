¡ÖºÇ°¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡ª¤¢¤Î»Ò¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡Ú²¶¤Ï¥¹¥Èー¥«ー¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤ Vol.73¡Û
¸¤»ô°ì¤Ï¤¦¤É¤ó²°¤µ¤ó¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃË¤Î¿Í¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Èà¤Ï¥¹¥Èー¥«ー¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
²¶¤Ï¥¹¥Èー¥«ー¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤ 73ÏÃ
È¿¾Ê²ñ¤ò½ª¤¨¡¢µ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¯»°¿Í¡£
°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥¸¥á¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤°¤ËËº¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Åí»Ò¤ÎÂç³Ø¤È¥Ð¥¤¥ÈÀè¤¬¶á¤¤¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö¶öÁ³½Ð²ñ¤¦Ê¬¤Ë¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¡¢²¿¤ä¤é²ø¤·¤²¤Ê»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ì¤«¤é¥Ï¥¸¥á¤Ï¡¢Åí»Ò¤ÎÂç³Ø¤ÎÁ°¤òÄÌ¤Ã¤Æ½Ð¶Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î±Ø¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÅí»Ò¤Î»Ñ¤òÃµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥Ï¥¸¥á¤Ï¥á¥¤¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åí»Ò¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¥Ï¥¸¥á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¤¤ÎÌÜ¤Ï¸íËâ²½¤»¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£
¡Ö²¶¤Ï¥¹¥Èー¥«ー¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¤µ¤¡Ë