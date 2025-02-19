【欧州CL決勝トーナメントプレーオフ第2戦】(ジュゼッペ・メアッツァ)

ミラン 1-1(前半1-0)フェイエノールト

<得点者>

[ミ]サンティアゴ・ヒメネス(1分)

[フ]J. Carranza(73分)

<退場>

[ミ]テオ・エルナンデス(51分)

[フ]G. Read(90分+7)

<警告>

[ミ]テオ・エルナンデス2(44分、51分)、ジョアン・フェリックス(76分)、ラファエル・レオン(90分+7)

[フ]ヤクブ・モデル(22分)、J. Mitchell(90分+3)

観衆:54,749人

上田綺世ら離脱中のフェイエノールトがCL16強入り!! ミランはテオ退場で主導権手放し痛恨の敗退