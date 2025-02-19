¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¶¦±é¤Î¡È¿ÆÍ§¡É¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½ËÊ¡¡Ö´é¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤®¤å¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£·î3Æü¤Ë26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿½÷Í¥¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤È¤Î¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¡ª¡¡¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¡õ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë
¡¡¸½ºß¡¢¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ¡£»³ËÜ¤Ï¡¢¶¶ËÜ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄ·ë¤¬ÄÌ¤¦¿À¸Í±ÉÍÜÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤Î·ë¤ÎÆ±µéÀ¸Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö·ë¤ò±é¤¸¤ë»Ñ ¸½¾ì¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë»ÑÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¶¶ËÜ¤ò¾Î»¿¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´é¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤®¤å¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÈþÍ¥¤â°ì½ï¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ªÈè¤ìÍÍ²ñ¤ò¤·¤Æ
¤ªÃÂÀ¸Æü¤â¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀ®¸ù¡×¤È¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¤³¤È¥â¥Ç¥ë¡¦¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤â»²²Ã¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¿ÆÍ§¡¢Ä«¥É¥é¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡Ö26ºÐ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¶¶ËÜ´ÄÆà¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¡¡1999Ç¯2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î26ºÐ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Rev. from DVL¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÍÙ¤ë»Ñ¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö´ñÀ×¤Î°ìËç¡×¤¬ÃÎÌ¾ÅÙµÞ¾å¾º¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¸½ºß¡¢¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤À¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»³ËÜÉñ¹á¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷yamamotomaika_official¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¡ª¡¡¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¡õ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë
¡¡¸½ºß¡¢¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ¡£»³ËÜ¤Ï¡¢¶¶ËÜ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄ·ë¤¬ÄÌ¤¦¿À¸Í±ÉÍÜÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤Î·ë¤ÎÆ±µéÀ¸Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö·ë¤ò±é¤¸¤ë»Ñ ¸½¾ì¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë»ÑÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¶¶ËÜ¤ò¾Î»¿¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´é¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤®¤å¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÈþÍ¥¤â°ì½ï¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ªÈè¤ìÍÍ²ñ¤ò¤·¤Æ
¤ªÃÂÀ¸Æü¤â¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀ®¸ù¡×¤È¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¤³¤È¥â¥Ç¥ë¡¦¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤â»²²Ã¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¿ÆÍ§¡¢Ä«¥É¥é¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡Ö26ºÐ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1999Ç¯2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î26ºÐ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Rev. from DVL¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÍÙ¤ë»Ñ¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö´ñÀ×¤Î°ìËç¡×¤¬ÃÎÌ¾ÅÙµÞ¾å¾º¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¸½ºß¡¢¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤À¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»³ËÜÉñ¹á¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷yamamotomaika_official¡Ë