¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¹ðÇò¡¢²ÏËÜ½à°ì¤«¤éÀè·î¤Î·î¼ýÊ¹¤«¤ì¶â³Û¥Ý¥í¥ê¡Ö¿å¥À¥¦¡×¤Ç¤ÏºÇ¹â·î¼ý¤â¥Ý¥í¥ê
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¢°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê48¡Ë¤¬18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡×¡Ê²ÐÍË¸áÁ°2»þ15Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Àè·î¤Î·î¼ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤Î¼¡Ä¹²ÝÄ¹¤Î²ÏËÜ½à°ì¤ò¾·¤¡¢¡Ö´Ö°ã¤Ã¤ÆÂç¶â¤¬Æþ¶â¤µ¤ì¤¿¤éÌÛ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡©¡×¤ò¤ªÂê¤Ë¡Ö·ù¤ï¤ì²¦·èÄêÀï¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²ÏËÜ¤«¤éÀè·î¤Î·î¼ý¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÀè·î¤Ç¤¤¤¦¤È320Ëü¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¹ðÇò¡£¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥Ê¥À¥ë¤«¤é¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¸À¤¦¤ó¤«¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ïº£Ç¯1·î8ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎVTRÆâ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹â·î¼ý¤ò¹ðÇò¡£¡È¥Ô¡¼²»¡É¤Ê¤·¤Ç¡Ö1100Ëü¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤¿Îø¿Í¤Î¥ê¥Á¤Ë¤Ï¡Ö¿·½Õ¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¥ê¥¢¥ë¿ÍÀ¸¤¹¤´¤í¤¯¡×¤Ç¹ðÇò¤¹¤ë¤â¡¢ÇË¶É¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£