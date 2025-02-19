18ºÍ¤Ç¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¡¡µÈËÜ¿·´î·à¤ÎÌ¾Êª½÷Í¥¤¬·èÃÇ¤·¤¿¥ï¥±¡Ö¤â¤¦¡¢·ù¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ø¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¢¤¨¤¨¤«¤È¡×
¡¡µÈËÜ¿·´î·à¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¡¦ËöÀ®±Ç·°¡Ê77¡Ë¤¬¡¢15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£18ºÐ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖµÈËÜ°ì¤ÎÈþ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤ËÌ©Ãå¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ËöÀ®¤Î»äÀ¸³è¤«¤éÌ©Ãå¤¹¤ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¤½¤³¤Ç¼«Âð¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ËöÀ®¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢18ºÐ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö59Ç¯Á°¡×¤È¤¤¤¦¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö18ºÐ¤Î»þ¤ËµÊÃãÅ¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¼Ì¿¿Éô¤Î»Ò¤¬¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡É¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡¢OK¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ì¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢OK¤ò½Ð¤·¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤â¤¦¡¢·ù¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ø¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¢¤¨¤¨¤«¤È¡×¤È·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Æ»£±Æ¤Ë¡£¡ÖÄñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢»ä¡£Á´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£