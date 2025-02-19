19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比変わらずの3万9290円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9270.4円に対しては19.60円高。出来高は6025枚だった。



TOPIX先物期近は2781.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIX現物終値比5.99ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 39290 +0 6025

日経225mini 39290 -10 146361

TOPIX先物 2781.5 +5 7497

JPX日経400先物 25080 +40 458

グロース指数先物 682 -5 420

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

