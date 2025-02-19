　19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比変わらずの3万9290円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9270.4円に対しては19.60円高。出来高は6025枚だった。

　TOPIX先物期近は2781.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIX現物終値比5.99ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 39290　　　　　　+0　　　　6025
日経225mini 　　　　　　 39290　　　　　 -10　　　146361
TOPIX先物 　　　　　　　2781.5　　　　　　+5　　　　7497
JPX日経400先物　　　　　 25080　　　　　 +40　　　　 458
グロース指数先物　　　　　 682　　　　　　-5　　　　 420
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース