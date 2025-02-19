¡ÖÈà¤é¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ë¡×¥ä¥ó¥¡¼¥¹¼çË¤¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¡¥ï¡¼¥ë¥ÉSÀï¤Ã¤¿¥É·³¥Ê¥¤¥ó¤Î”ÉîÊÎÈ¯¸À”¤ËÈ¿±þ¡ÖÈà¤é¤òÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ß¥¹¤âÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à(C)Getty Images
¡¡¶þ¿«¤Ï¼«¤é¤Î·ë²Ì¤ÇÀ²¤é¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¼çË¤¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬Ê¿ËÞ¤ÊÈôµå¤òÍîµå¤·¤¿¥ß¥¹¤¬¤¤¤Þ¤À¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»î¹ç¤Ï4²ó½ªÎ»»þ¤Ç5ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¥ß¥¹¤ò·Àµ¡¤ËÂçÎÌ¼ºÅÀ¤ò¾·¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ6-7¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ¿ËÞ¤Ê¥Õ¥é¥¤¤òÍîµå¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÄËº¨²á¤®¤¿¥¨¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤ÏºòÇ¯¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÄ¾¸å¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µß±ç±¦ÏÓ¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥±¥ê¡¼¤¬¥Ý¥Ã¥É¡¦¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡ÖºÇ½é¤«¤éÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬Èà¤é¤è¤ê¾å¡×¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç8°Ì¤«9°Ì¡×¤Ê¤É¤È¡¢»¶¡¹¤³¤¤ª¤í¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤â¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¼éÈ÷¤Ï¤Î¤í¤¤¤·¡¢´ðËÜ¤¬¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡°äº¨¥à¡¼¥É¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥ä·³¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ï¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤¬¥ª¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä©È¯È¯¸À¤ËÂÐ¤·¡ÖÈà¤é¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ë¤Ï²¿¤Ç¤â¤¤¤¦¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÍèÇ¯¤Ï²æ¡¹¤¬¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÉÊ³Ê¤Î¤¢¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ç¤¢¤ë¡£¼«¿È¤¬¤ª¤«¤·¤¿¥ß¥¹¤â·Àµ¡¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿Å¸³«¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢ÌÜ»Ø¤¹À¤³¦°ì¤òÆ¨¤¬¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¤¸å²ù¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥¿¥ó¥Ñ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¤È¡ØESPN¡Ù¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥É·³¥Ê¥¤¥ó¤Î¸«²¼¤·È¯¸À¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤±¤É¡¢Èà¤é¤òÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤°Ê³°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï¾¡¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï²¿¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤é¤ÎÎÈ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¤È¤â¤Ë³°Ìî¤ò¼é¤Ã¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤¬¥á¥Ã¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¼çË¤¤ÏÁ°¤À¤±¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²øÊª¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¡¢²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ëº£µ¨¤Ï¤É¤ó¤Ê°Û¼¡¸µ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]