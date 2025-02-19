µð¿Í¡¦½©¹¡¡Æ±ÅÀ¡õ¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡È°¦¡É¤Î¥²¥¡Ö£±Æü¤¿¤Æ¤ÐËº¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¿²¤Ê¤¤¤ÇÁÇ¿¶¤ê¤ò¡×
¡¡¡ÖÎý½¬»î¹ç¡¢µð¿Í£´¡Ý£³£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¡Ë
¡¡Ì¤´°¤ÎÂç´ï¤¬£±¿Í¤Ç»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹£²¥á¡¼¥È¥ë¤ò¸Ø¤ë£µÇ¯ÌÜ¤Îµð¿Í¡¦½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¤¬¡¢¼·²ó¤Ë±¦±Û¤¨Æ±ÅÀ£²¥é¥ó¡£¶å²ó¤Ë¤Ï£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë·àÅª¤Ê±¦±Û¤¨¥µ¥è¥Ê¥é¥½¥í¡£¡ÖÎý½¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬½ù¡¹¤Ë»î¹ç¤Ç½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü·ë²Ì¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÍÆ¤ÎÇ»¤¤£²È¯¤À¡£Æ±ÅÀÃÆ¤Ï£°¡Ý£²¤«¤é¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ó¤À£¹µåÌÜ¤ò±¿¤ó¤À¡£¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¢¤È¤ËÅö¤Æ¤Ë¤¤¤¯ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡££²µåÌÜ¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½©¹¤ò¼êÊü¤·¤Ç¾Î»¿¤¹¤ë¤³¤È¤Î¾¯¤Ê¤¤°¤Éô´ÆÆÄ¤Ïº£Ç¯¤â¼ê¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£¡Ö¿Í´Ö¡¢Ç¯´ÖÂÇ¤Æ¤ëËÜ¿ô·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤â¤¦£²ËÜ¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö£±Æü¤¿¤Æ¤ÐËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¿²¤Ê¤¤¤Ç¤º¤Ã¤ÈÁÇ¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°¦¤Î¤¢¤ë¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë½©¹¤Î²£¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ó¤Ê¤è¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö³«Ëë£±·³¤¬£±ÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ£±·³¤Ë£±Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆµïÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿½©¹¡£¼èºà¸å¤Ë¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¸¬µõ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¤ÈÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£