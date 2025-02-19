¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÅìÉÍ¡¡¡È¥®¡¼¥¿2À¤¡É¿·µåK»Â¤ê¡¡ËÜ³ÊÆ³Æþ¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ËºûÀî¡Ö»×¤ï¤º¼ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÅìÉÍ¤¬18Æü¡¢¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¡£º£½Õ½é¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤ÇÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¡È¥®¡¼¥¿2À¤¡É¤³¤ÈºûÀî¤Ë¤ÏËÜ³ÊÆ³ÆþÃæ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¸ò¤¼¹þ¤ó¤Ç3µå»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥Á¥§¡¢¥Á¥§¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅìÉÍ¤ÏºûÀî¤Ø¤Î¾¡Éé¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Êá¼ê¡¦³¤Ìî¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¾¯¤·¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é½éµå¥·¥ó¥«¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê¸å¡¢2µåÏ¢Â³¤ÇºòÇ¯¤«¤é»îÅê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿±ü¹Ô¤¤ÈÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥º¥ì¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÅê¤¸¤Æ¶õ¤òÀÚ¤é¤»¤¿¡£
¡¡ÂÐÀï¤·¤¿ºûÀî¤Ï¡Ö»×¤ï¤º¼ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤¤¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤À¤Ê¤È¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¯¡£ÊõÅá¤Ç¤¢¤ë¥·¥ó¥«¡¼¤È¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀïÎ¬Åª¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇºÙ¤«¤¯¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅê¤²Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅìÉÍ¡£Æ±¤¸ÄÀ¤àµå¤Ç¤âµ°Æ»¤äµåÂ®¤Îº¹¤ÇÂÇ¼Ô¤ò¸¸ÏÇ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡ÂÇ¼Ô8¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¿·¿Í¡¦¾±»Ò¤Ë°ÂÂÇÀ¤ÎÂÇµå¤ò±¦Á°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤À¤±¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï145¥¥í¤ò¹ï¤ó¤À¡£¡ÖÄ¾µå¤Î½ÐÎÏ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âË½¤ìµå¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¾å¡¹¤À¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¡¢ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤ÎÁá»Å¾å¤²¤ò¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¾Î¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤¬Î¥Ã¦Ãæ¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¶¥Áè¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤Ë½¸Ãæ¤··ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡£¤½¤³¤À¤±¡×¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÉ½¾ð¤Ï¼Â¤ËÌÀ¤ë¤¤¡£¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë