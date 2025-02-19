¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬à¼£¤ê¤«¤±á¿¹²¼æÆÂÀ¤Ë¡Ö²¿¤·¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡©¡×à´èÄ¥¤ê²á¤®á¤òÍÞÀ©
¡¡Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡ËÎ¨¤¤¤ë¿·À¸ºå¿À¤Ï½Õµ¨²Æì¥¥ã¥ó¥×¡Êµ¹ÌîºÂ¡Ë¤ÎÆüÄø¤ò½çÄ´¤Ë¾Ã²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥±¥¬¤Ê¤¯¡£·ò¹¯¤Ë¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò·«¤êÊÖ¤·Àâ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë»Ø´ø´±¤¬º£¡¢ºÇ¤âÉå¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¸·½Å¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤À¡£Âè£´¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¸Æü¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¡£µ×¡¹¤È¤Ê¤ë²°³°¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¸×¤Î¥ä¥ó¥Á¥ã¾®ÁÎ¤ò¡¢²Ð¤Î¶ÌÃË¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡Ö²¿¤·¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡©¡¡µö²Ä¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¡©¡×¡£À¼¤Î¼ç¤ÏÂ¾¤Ê¤é¤ÌÆ£Àî´ÆÆÄ¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹øÉô¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨£±£²Æü¤«¤éÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤À¡£
¡¡£±½µ´Ö¤â¤Î´Ö¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¤ÎÄ´À°¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÇØÈÖ¹æ£±¤À¤±¤Ë¡¢µ×¡¹¤Î¥á¥¤¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÎý½¬¤òÌÜÁ°¤Ë¥¦¥¥¦¥µ¤Ê¬¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»°ÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÉÕ¶á¤ÇÅû°æ³°Ìî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¡¢ÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¼Ç¤Î¾å¤ËÈô¤Ó½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÄ¾Á°¤ÎÇØÈÖ¹æ£±¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¯¥®¤ò»É¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
à¼£¤ê¤«¤±á¤Î¾õÂÖ¤ÇÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Éé½ý¤ò¤µ¤é¤Ë°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸µ¤Î¤â¤¯¤¢¤ß¡£¿·ÂÇÀþ¤Î£´ÈÖ¸õÊä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¤À¤±¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÌµ»ö¤Ë³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÀ¹´ü¤Ï·×£¸¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£´£¸£¸»î¹çÅÐÈÄ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£ÌµÍý¤â¤¿¤¿¤ê·ë²ÌÅª¤Ë±¦¥Ò¥¸¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¡¢´°Á´Éü³è¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÄ¹¤¤ºÐ·î¤òÍ×¤·¤¿¡£Éé½ý¤ÎÉÝ¤µ¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤ÎÍ½ËÉºö¤Ï¶ù¡¹¤Þ¤ÇÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºò½©¤Î°Â·Ý¥¥ã¥ó¥×¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬¸á¸å¤Ë¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¸¶Â§¶Ø»ß¤Î¤Þ¤Þ¡£¥³¡¼¥Á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤é¤È¤È¤â¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Îà´èÄ¥¤ê²á¤®á¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ë¶É¡¢±¦Íã¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ÎÂÇµå¤ò½èÍý¤¹¤ë¡ÖÂÇµåÊá¡×¤Î¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿¹²¼¤Ï¡¢Ê¢È¬Ê¬ÌÜ¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤Çµå¾ì¤«¤é°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£Æ£ËÜÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Ï¤¹¤°¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÁö¤ê²ó¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î»öÁ°µö²Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¤Ò¤È¸À¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿¹²¼¤Ï¤µ¤é¤ËºÝ¸Â¤Ê¤¯¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÇØÈÖ¹æ£²£²¤Ïº£¤âÀÎ¤â¡¢¸×¤ÎÍ¥½¨¤Ê¡Ö¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£