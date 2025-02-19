[2.18 欧州CL決勝トーナメントプレーオフ第2戦](アリアンツ・アレーナ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 42 ジャマル・ムシアラ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 40 J. Urbig

DF 15 エリック・ダイアー

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 21 伊藤洋輝

DF 23 S. Boey

MF 16 ジョアン・パリーニャ

MF 24 ガブリエル・ビドビチ

MF 27 コンラッド・ライマー

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 10 レロイ・サネ

FW 11 キングスレイ・コマン

FW 25 トーマス・ミュラー

監督

ビンセント・コンパニ

[セルティック]

先発

GK 1 カスパー・シュマイケル

DF 2 アリスター・ジョンストン

DF 6 オーストン トラスティ

DF 15 ジェフリー・シュルップ

DF 20 キャメロン カーター=ヴィッカーズ

MF 27 アルネ・エンゲルス

MF 41 旗手怜央

MF 42 カラム・マクレガー

FW 7 ジョタ

FW 10 ニコラス・ゲリット・クーン

FW 38 前田大然

控え

GK 12 ヴィーリヤミ シニサロ

GK 29 スコット ベイン

DF 3 グレッグ テイラー

DF 5 リアム スケールズ

DF 17 M. Nawrocki

DF 47 デイン マリー

DF 56 アントニー ラルストン

MF 14 ルーク マッコーワン

FW 9 アダム・イダー

FW 13 Yang Hyun-Jun

FW 24 J. Kenny

FW 59 J. Bonnar

監督

ブレンダン・ロジャーズ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります