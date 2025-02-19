バイエルンvsセルティック スタメン発表
[2.18 欧州CL決勝トーナメントプレーオフ第2戦](アリアンツ・アレーナ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 40 J. Urbig
DF 15 エリック・ダイアー
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 21 伊藤洋輝
DF 23 S. Boey
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 24 ガブリエル・ビドビチ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 10 レロイ・サネ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 25 トーマス・ミュラー
監督
ビンセント・コンパニ
[セルティック]
先発
GK 1 カスパー・シュマイケル
DF 2 アリスター・ジョンストン
DF 6 オーストン トラスティ
DF 15 ジェフリー・シュルップ
DF 20 キャメロン カーター=ヴィッカーズ
MF 27 アルネ・エンゲルス
MF 41 旗手怜央
MF 42 カラム・マクレガー
FW 7 ジョタ
FW 10 ニコラス・ゲリット・クーン
FW 38 前田大然
控え
GK 12 ヴィーリヤミ シニサロ
GK 29 スコット ベイン
DF 3 グレッグ テイラー
DF 5 リアム スケールズ
DF 17 M. Nawrocki
DF 47 デイン マリー
DF 56 アントニー ラルストン
MF 14 ルーク マッコーワン
FW 9 アダム・イダー
FW 13 Yang Hyun-Jun
FW 24 J. Kenny
FW 59 J. Bonnar
監督
ブレンダン・ロジャーズ
※29:00開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
控え
GK 40 J. Urbig
DF 15 エリック・ダイアー
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 21 伊藤洋輝
DF 23 S. Boey
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 24 ガブリエル・ビドビチ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 10 レロイ・サネ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 25 トーマス・ミュラー
監督
ビンセント・コンパニ
[セルティック]
先発
GK 1 カスパー・シュマイケル
DF 2 アリスター・ジョンストン
DF 6 オーストン トラスティ
DF 15 ジェフリー・シュルップ
DF 20 キャメロン カーター=ヴィッカーズ
MF 27 アルネ・エンゲルス
MF 41 旗手怜央
MF 42 カラム・マクレガー
FW 7 ジョタ
FW 10 ニコラス・ゲリット・クーン
FW 38 前田大然
控え
GK 12 ヴィーリヤミ シニサロ
GK 29 スコット ベイン
DF 3 グレッグ テイラー
DF 5 リアム スケールズ
DF 17 M. Nawrocki
DF 47 デイン マリー
DF 56 アントニー ラルストン
MF 14 ルーク マッコーワン
FW 9 アダム・イダー
FW 13 Yang Hyun-Jun
FW 24 J. Kenny
FW 59 J. Bonnar
監督
ブレンダン・ロジャーズ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります