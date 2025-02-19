¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥³¥é¥à¡ÛÈôÅÄ¹¾¸Ê¡¡°ìÀþµé¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¥â¥Þ¤ì¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ë
¡¡24Ç¯12·î31Æü¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸ÍÅÄ¤ÇÀÄÌÚÏ¡¡¢Ê¿ÏÂÅç¤Ç¾¾ËÜ½ãÊ¿¡¢Â¿ËàÀî¤ÇÈôÅÄ¹¾¸Ê¡Ê23¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£ºë¶Ì»ÙÉô¥ë¡¼¥¡¼¥º¤Î¡È´ØÅìÀ©°µ¡É¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÈôÅÄ¤¬2025¥¹¥¿¡¼¸õÊäÁª¼ê¤Î¥È¥Ã¥×¥ë¡¼¥¡¼¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈG1¤Î°¶Àû¤âÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ1·î¤Î¹¾¸ÍÀî¼þÇ¯¤ÇÀ¤ÂåÊÌ¤Ç¤Ê¤¤G1¤Ë½é½Ð¾ì¡£15Æü¤Þ¤Ç¸ÍÅÄ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´ØÅìÃÏ¶èÁª¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥×¡¼¥ë¤ÎÍø¤òÀ¸¤«¤·¤ÆG1¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÁö¡¢°ìÁö¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¤·¤Æ¼¡¤ËÀ¸¤«¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡£¼ÂºÝ¤ËG1¤Ë½Ð¤¿¤é¼«Ê¬¤ÏÅöÁ³¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¡Î¨¤òÍî¤È¤¹µ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¡¢°ì¤Ä¾å¤ÎÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¼«Ê¬¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤á¤Ä¤Äµ¤¹ç¤â½½Ê¬¡£G1Í¥½Ð¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¥Ï¥ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢17Æü»þÅÀ¤Ç25Ç¯¸å´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î6.99¡£°ìÀþµé¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¥â¥Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÊ³Æ®¤Ö¤ê¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºë¶Ì»ÙÉô¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¶ÍÀ¸½çÊ¿¤¬ºòÇ¯¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼V¤Ë¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê½àV¤ÈSG¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤â·ìµ¤À¹¤ó¡£¡Öºë¶Ì»ÙÉô¤Ï¤ß¤ó¤Ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤â¤½¤ì¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£ÄÉ¤¤¤¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÈôÅÄ¡£Æ¬°ì¤ÄÈ´¤±½Ð¤¹¼¡À¤Âå¤ÏÃ¯¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê½©ÅÄ¡¡ËãÍ³»Ò¡Ë
¡¡¡þ½©ÅÄ¡¡ËãÍ³»Ò¡Ê¤¢¤¤¿¡¦¤Þ¤æ¤³¡Ë20Ç¯¤«¤é¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ã´Åö¡£º£Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤ÏÀÖ¤Ë¹õ¥é¥¤¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¿å¿§¤ËÇò¥é¥¤¥ó¤ÎSGÍÑ¤ÈÁêÂÐ¤¹¤ëÇÛ¿§¤¬¥ë¡¼¥¡¼¤é¤·¤µ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Î¡¢20¡¢22Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥ÉÇÉ¼ê¤µ¤âÎø¤·¤¤¡£