Mrs. GREEN APPLE「ライラック」、通算23週目のストリーミング1位【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が、週間再生数1140万4583回を記録し、2月19日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得。これで1月13日付から、7週連続・通算23週目の1位獲得に。累積再生数は4億7303万584回となった。
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また、週間再生数1140万4583回で通算28週目の週間再生数1000万回超えを記録。「週間再生数1000万回超え通算週数」【※】歴代単独2位記録を自己更新している。
【※】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え通算週数」記録※（）内は達成付日／1位：YOASOBI「アイドル」 29週（2023年4月24日付〜2023年10月2日付、2023年10月16日付〜2023年10月30日付、2024年1月15日付〜1月22日付）、2位：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」28週（2024年4月29日付〜2024年9月2日付、2024年9月16日付、2025年1月6日付〜2025年2月24日付）、3位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」24週（2024年2月5日付〜2024年7月15日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年2月24日付：集計期間：2025年2月10日〜16日）＞
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また、週間再生数1140万4583回で通算28週目の週間再生数1000万回超えを記録。「週間再生数1000万回超え通算週数」【※】歴代単独2位記録を自己更新している。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年2月24日付：集計期間：2025年2月10日〜16日）＞