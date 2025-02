米津玄師「Plazma」が、週間DL数8186DLを記録し、2月19日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で1位を獲得した。本作は、2月3日付同ランキングで初登場1位を獲得して以来、3週ぶりの1位返り咲き。累積DL数は7万9297DL。劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』の主題歌となっている。また、米津玄師「BOW AND ARROW」が、週間DL数6144DLを記録し、2位にランクイン。米津玄師が最新の「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」1位、2位を独占した。ソロアーティストによる同ランキング1位、2位独占は2022年8月29日付でのAdo以来【※1】、2年6ヶ月ぶり。男性ソロアーティストでは2021年7月5日付での自身以来【※2】、3年8ヶ月ぶりとなる。

なお「BOW AND ARROW」は2月10日付での初登場2位から3週連続のTOP3入りとなり、累積DL数は4万5714DLに。本作は、テレビアニメ『メダリスト』のオープニング主題歌となっている。【※1】2022年8月29日付「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」において、Adoは、「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」「私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」「風のゆくえ」「逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」で、TOP4を占めた【※2】2021年7月5ヒ付「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」において、米津玄師は、「Pale Blue」「死神」「ゆめうつつ」で、TOP3を占めた「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート<クレジット:オリコン調べ(2025年2月24日付:集計期間:2025年2月10日〜16日)>