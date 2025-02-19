[2.18 欧州CL決勝トーナメントプレーオフ第2戦](ジュゼッペ・メアッツァ)

※26:45開始

<出場メンバー>

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 28 マリック・ティアウ

DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ

DF 32 カイル・ウォーカー

MF 10 ラファエル・レオン

MF 11 クリスティアン・プリシッチ

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 79 ジョアン・フェリックス

MF 80 ユヌス・ムサ

FW 7 サンティアゴ・ヒメネス

控え

GK 57 マルコ・スポルティエッロ

GK 96 L. Torriani

DF 23 フィカヨ・トモリ

DF 33 D. Bartesaghi

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 29 ユスフ・フォファナ

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

FW 21 サムエル・チュクウェゼ

FW 73 F. Camarda

FW 90 タミー・エイブラハム

監督

セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 3 T. Beelen

DF 5 G. Smal

DF 26 G. Read

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 7 ヤクブ・モデル

MF 16 ウーゴ・ブエノ

MF 27 A. Milambo

FW 14 Igor Paixão

FW 23 A. Hadj Moussa

FW 49 Z. Redmond

控え

GK 21 P. Andreev

GK 64 I. Ka

DF 20 J. Mitchell

DF 48 D. Giersthove

MF 10 C. Stengs

MF 25 S. 't Zand

MF 44 T. van den Elshout

FW 17 L. Ivanušec

FW 19 J. Carranza

FW 38 イブラヒム・オスマン

FW 57 A. Sliti

監督

Pascal Bosschaart

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります