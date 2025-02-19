ミランvsフェイエノールト スタメン発表
[2.18 欧州CL決勝トーナメントプレーオフ第2戦](ジュゼッペ・メアッツァ)
※26:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 32 カイル・ウォーカー
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 79 ジョアン・フェリックス
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 33 D. Bartesaghi
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 26 G. Read
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 16 ウーゴ・ブエノ
MF 27 A. Milambo
FW 14 Igor Paixão
FW 23 A. Hadj Moussa
FW 49 Z. Redmond
控え
GK 21 P. Andreev
GK 64 I. Ka
DF 20 J. Mitchell
DF 48 D. Giersthove
MF 10 C. Stengs
MF 25 S. 't Zand
MF 44 T. van den Elshout
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 57 A. Sliti
監督
Pascal Bosschaart
※26:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 32 カイル・ウォーカー
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 33 D. Bartesaghi
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 26 G. Read
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 16 ウーゴ・ブエノ
MF 27 A. Milambo
FW 14 Igor Paixão
FW 23 A. Hadj Moussa
FW 49 Z. Redmond
控え
GK 21 P. Andreev
GK 64 I. Ka
DF 20 J. Mitchell
DF 48 D. Giersthove
MF 10 C. Stengs
MF 25 S. 't Zand
MF 44 T. van den Elshout
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 57 A. Sliti
監督
Pascal Bosschaart
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります