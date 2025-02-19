Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¡¢¥Õ¥¸¥ß¥ËÈÖÁÈÃæ»ß¤Ø¤Î²±Â¬¤òÈÝÄê¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÑÍºá¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤¬¡¢18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ø²ÐÍËJUNK¡¡Çú¾ÐÌäÂê¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¿¼1¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¤®¤ê¤®¤ê¤ò¤»¤á¤ë¤Î¤ÇÂ³¤¯¤À¤±¤ä¤ê¤Þ¤¹Ë¡Î§¤ª¾Ð¤¤¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§54¡Ë¤ÎÊüÁ÷µÙ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÀÅÄ¸÷Âå»á¤âX¤ÇÀ¼ÌÀ¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¤®¤ê¾Ð¡Ù¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¤Ç¡£µÙ¤à¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤â¼ÒÄ¹¤ÎÅÅÏÃÌÄ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£³Æ¶É¤«¤é¤¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡ØÂÀÅÄ¤ò²èÌÌ¤Ë±Ç¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆÍÁ³¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³Æ¶É¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï²èÌÌ¤Ë±Ç¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡ØÂÀÅÄ¤µ¤ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤¤¤¤¤Þ¤¹¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ªÑÍºá¤Ç¤¹¡£»ä¡¢¤ä¤ì¤ë´Ä¶¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¶½Ì£¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÆâÉô¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µÆüÆÃÈÖ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤â¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ªÌç°ã¤¤¤Î¸«Åö°ã¤¤¤Ç¡£Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡ªÆü»Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤¢¤ÎÏÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£²æ¡¹¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸÷Âå»á¤Ï17Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤¬¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¤®¤ê¤®¤ê¤ò¤»¤á¤ë¤Î¤ÇÂ³¤¯¤À¤±¤ä¤ê¤Þ¤¹Ë¡Î§¤ª¾Ð¤¤¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§54¡Ë¤ÎÊüÁ÷µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£Æü¤«¤éÊüÁ÷Æü¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¡½ÐÍè¤ë¤À¤±Áá¤¯Éü³è½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡18Æü¤Ë¤Ï¡¢ºòÆü¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¾¯¤·¤Î´Ö¡¢¤ªµÙ¤ß¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£Â¾°Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÈÖÁÈºÆ³«¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿»×¤ï¤ÌÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈá¤·¤¤³¨Ê¸»ú¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¸÷Âå»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿µ»ö¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ºòº£¤Î»ö¾ð¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤Ì²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÀè¤Û¤É¡¢X¤Ë¤â¥Ý¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø¾¯¤·¤Î´Ö¡¢¤ªµÙ¤ß¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤È¤Î´ØÏ¢¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀìÌç¿¦¤È·Ý¿Í¤Î2¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¡ÖÀìÌç²È·Ý¿Í¡×¤¬¡¢Ë¡Î§¤ä³Æ¶È³¦¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¤·¤¤¿¤ê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë6Ê¬´Ö¤Î¥ß¥ËÈÖÁÈ¡£2024Ç¯10·î7Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£2·î10Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾®¾¾ºê¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ï¡Öradiko¡×¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÀÅÄ¸÷Âå»á¤âX¤ÇÀ¼ÌÀ¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¤®¤ê¾Ð¡Ù¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¤Ç¡£µÙ¤à¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤â¼ÒÄ¹¤ÎÅÅÏÃÌÄ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£³Æ¶É¤«¤é¤¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡ØÂÀÅÄ¤ò²èÌÌ¤Ë±Ç¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆÍÁ³¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³Æ¶É¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï²èÌÌ¤Ë±Ç¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µÆüÆÃÈÖ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤â¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ªÌç°ã¤¤¤Î¸«Åö°ã¤¤¤Ç¡£Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡ªÆü»Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤¢¤ÎÏÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£²æ¡¹¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸÷Âå»á¤Ï17Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤¬¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¤®¤ê¤®¤ê¤ò¤»¤á¤ë¤Î¤ÇÂ³¤¯¤À¤±¤ä¤ê¤Þ¤¹Ë¡Î§¤ª¾Ð¤¤¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§54¡Ë¤ÎÊüÁ÷µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£Æü¤«¤éÊüÁ÷Æü¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¡½ÐÍè¤ë¤À¤±Áá¤¯Éü³è½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡18Æü¤Ë¤Ï¡¢ºòÆü¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¾¯¤·¤Î´Ö¡¢¤ªµÙ¤ß¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£Â¾°Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÈÖÁÈºÆ³«¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿»×¤ï¤ÌÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈá¤·¤¤³¨Ê¸»ú¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¸÷Âå»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿µ»ö¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ºòº£¤Î»ö¾ð¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤Ì²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÀè¤Û¤É¡¢X¤Ë¤â¥Ý¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø¾¯¤·¤Î´Ö¡¢¤ªµÙ¤ß¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤È¤Î´ØÏ¢¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀìÌç¿¦¤È·Ý¿Í¤Î2¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¡ÖÀìÌç²È·Ý¿Í¡×¤¬¡¢Ë¡Î§¤ä³Æ¶È³¦¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¤·¤¤¿¤ê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë6Ê¬´Ö¤Î¥ß¥ËÈÖÁÈ¡£2024Ç¯10·î7Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£2·î10Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾®¾¾ºê¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ï¡Öradiko¡×¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£