º£¤µ¤é¸å²ù¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¡ÄÉ×¤ò¤É¤¦ÀâÆÀ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡Ú¿ÍºÊ¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤¿ÉÔÎÑ¥¸¥à¥È¥ìー¥Êー Vol.24¡Û
±ØÁ°¤Ë¤Ç¤¤¿¥¸¥à¤Ë¡¢´ûº§¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ë¤µ¤ó¡£
¥È¥ìー¥Êー¤Ï¶ÚÆù¼Á¤Ê¹â¿ÈÄ¹¥¤¥±¥á¥ó¡ª¤Õ¤æ»Ò¤µ¤ó¤Ï½éÂÐÌÌ¤«¤é¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¿¥¤¥×¡×¤È¡¢¤È¤¤á¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¿ÍºÊ¤òÁÀ¤¦¥¸¥à¥È¥ìー¥Êー¤Ç¡Ä¡Ä¡©
¿ÍºÊ¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤¿ÉÔÎÑ¥¸¥à¥È¥ìー¥Êー 24ÏÃ
É×Û©¤¯¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤ÎÀþ¤òÈ´¤±¤ÐÏ¿²è¤¬Ää»ß¤¹¤ë¤¬¡¢ÆâÂ¡¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î½¼ÅÅ¤ÏÀþ¤òÈ´¤¤¤Æ¤â¤·¤Ð¤é¤¯²ÔÆ¯¤¹¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈ´¤¤¤¿Àþ¤òÌá¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ØÅ¦¤¹¤ëÉ×¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤ÎÀþ¤òÈ´¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ´°àú¤Ë¾Úµò±£ÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Õ¤æ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÊÌ¤ìÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤êÀþ¤òÌá¤·Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÉÔÎÑ¤¬¥Ð¥ì¤¿¤Õ¤æ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
´°Á´¤ËÉÔÎÑ¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Õ¤æ»Ò¤µ¤ó¤ÏÁ´¿È¤Î¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
É×¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤ò²ø¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Õ¤æ»Ò¤µ¤ó¤Îµ¡·ù¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¾Úµò¤òÄÏ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Õ¤æ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£Æüµ¢¤ë²È¤Ï¡©¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤Ê¤ó¤Æ¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¸À¤Ã¤¿¤éÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤ÆÉ×¤Ë¼Õ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¬ÇÏ¼¯¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤æ»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢É×¤Ï¡Öº£¤â¤À¤è♡¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥êÈù¾Ð¤à¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÍºÊ¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤¿ÉÔÎÑ¥¸¥à¥È¥ìー¥Êー¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¤Ý¤ó»Ò¡Ë