【W276 1/700 日本海軍 戦艦 大和 就役時】2月19日 出荷開始価格：7,480円【W275 1/700 日本海軍 戦艦 大和 最終時】2月19日 出荷開始価格：7,480円

「W276 1/700 日本海軍 戦艦 大和 就役時」

ピットロードは、プラモデル「W276 1/700 日本海軍 戦艦 大和 就役時」および「W275 1/700 日本海軍 戦艦 大和 最終時」の出荷を2月19日に開始する。価格は各7,480円。

両商品は日本海軍最後の戦艦となった大和のプラモデル。「就役時」は1941年12月の就役時を、「最終時」は1945年4月6日に沖縄に向けて出撃した最終時の姿を再現している。どちらも、洋上/フルハルモデルを選択できる。

W276 1/700 日本海軍 戦艦 大和 就役時

舷窓閉塞前の船体や艦橋背面やマスト等、初期の特徴を精密に再現。46cm三連装主砲3基に加え、艦橋前後と左右舷側中央にも15.5cm三連装砲副砲を計4基装備した重武装の戦艦大和本来の姿を楽しめる。

・船体は就役時用に舷窓閉塞前の状態を新規に製作

・5、6番高角砲下にある特徴ある吸気口や艦橋構造物側壁の舷窓も就役時用に再現

・特徴的な艦橋マストやジブクレーンマストも就役時の状態を再現

・艦橋トップの15m測距儀はフードを開状態で再現

・フルハルモデル用飾り台付き

・零式水上観測機、零式水上偵察機 各1機付き

・1隻入り

・全長:約376mm

パッケージサイズ：18×42×9cm

重量：約700g

※新価格再生産品 (旧品番 W215)となります。

W275 1/700 日本海軍 戦艦 大和 最終時

多くの謎に包まれた大和の真実の姿を求め、本製品の企画開発時に参照可能であったあらゆる公式図面、資料を精査して設計。船殻のフレーム位置を基準に、舷窓に至るまで、全ての構造物を可能な限り正確に配置し、壁面の折れ角、ねじれ等の微妙なニュアンスも徹底的に追及している。

・新考証の八九式12.7cm連装高角砲パーツを同梱した新価格リニューアル再生産品

・対空兵装強化のため左右舷側中央の副砲を撤去し12.7cm高角砲、25mm機銃を増設し、船体は不沈化のために下層の舷窓を閉塞した改装後を再現

・フルハルモデル用飾り台付き

・零式水上観測機、零式水上偵察機：各1機付き

・1隻入り

・全長:約376mm

・小冊子「大和型戦艦開発メモ」付属

パッケージサイズ：18×42×9cm

重量：約750g

※新価格リニューアル再生産品 (旧品番 W200)となります。

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※発売日は流通により前後する場合があります。

※画像は製品を組み立て塗装したものです。